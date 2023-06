﻿SPD in SH nimmt Günther ins Visier: „Der Ministerpräsident duckt sich weg“

Kiel. „Wo ist Günther?“ Nach dem ersten Jahr der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein hat Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) am Montag vernichtende Kritik an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geübt. Magere fünf Mal sei der Regierungschef seit der Landtagswahl 2022 ans Rednerpult gegangen, zweimal im laufenden Jahr. „Das ist also genauso oft, wie Günther auf der diesjährigen Kieler Woche öffentlich gesungen hat“, sagte Losse-Müller. „Daran erkennt man die Prioritäten.“

Es gehe nicht mehr um Politik und nicht mehr um Gestaltung, sondern einfach nur noch darum, den Anschein zu erwecken, dass „schon irgendwie alles in Ordnung ist“. Dahinter stecke pure Absicht. Günther schiebe Verantwortung weg und rede Verantwortung klein. „Das Ziel ist, keine Kratzer zu bekommen und Macht zu erhalten.“

SPD wirft Heinold chaotische Haushaltsführung vor

Dabei sei die Haushaltsführung der Landesregierung chaotisch: Erst habe Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) im Winter 2022 bei der SPD-Fraktion um Unterstützung für einen weiteren Milliarden-Notkredit geworben: Kosten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sollten abgefedert werden. Doch nur wenige Wochen später wies der Haushaltsabschluss 2022 einen Überschuss von einer Milliarde Euro aus. Kurz nach der Landtagswahl im Mai 2023 habe Heinold dann eine Haushaltssperre verhängt. Wenig später habe sie diese wieder aufgehoben.

Irritationen sieht die SPD auch bei vielen anderen Aufgaben. Erstes klimaneutrales Industrieland? „Fakt ist: Schleswig-Holstein verfehlt seine Klimaziele und reduziert nicht genügend CO₂“, sagte Losse-Müller. Beispiel Personal: Nach Angaben der Landesregierung seien Ende Mai 2548 Planstellen nicht besetzt gewesen – darunter 477 Stellen bei der Polizei, 900 für Lehrerkräfte und 300 in der Finanzverwaltung. Und in den Kitas fehlten in Schleswig-Holstein 18 000 Plätze.

