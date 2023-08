﻿SPD-Mann Habersaat: Jede zehnte Lehrkraft ist unzureichend ausgebildet

Kiel. An Schleswig-Holsteins Schulen ist jede zehnte Lehrkraft nicht fertig ausgebildet. Darauf weist der SPD-Bildungsexperte Martin Habersaat hin und bezieht sich auf offizielle Zahlen der Landesregierung vom Oktober vergangenen Jahres.

An Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe haben demnach 6,9 Prozent der Lehrkräfte nur einen Hochschulabschluss ohne Lehramtsausbildung, sind über Quer- oder Seiteneinstieg in den Schuldienst gekommen oder haben ihre Uni-Ausbildung noch nicht abgeschlossen. An Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe sind es 8,5 Prozent. Noch höher ist der Mangel an Förderzentren mit 12,8 Prozent und Grundschulen mit sogar 14,1 Prozent. Insgesamt beschäftigt das Land etwa 28 000 Pädagoginnen und Pädagogen.

Lehrkräfte: Habersaat greift Bildungsministerin Prien an

„Ein funktionierendes Bildungssystem ist das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft, und die tragenden Säulen dieses Systems sind die Lehrkräfte“, sagt Habersaat. „Wer dem Fachkräftemangel an unseren Schulen hauptsächlich mit Hilfskräften begegnen will, hat die Tragweite dieses Problems nicht verstanden.“ Schleswig-Holsteins Schulen bräuchten ausreichend gut ausgebildetes Personal und gute Arbeitsbedingungen. „Solange wir auf Hilfskräfte angewiesen sind, braucht es auch für deren Qualifikation und Perspektiven gute Konzepte.“

Stattdessen würden diese Kräfte jedoch „an die Luft gesetzt“, weil das Bildungsministerium fürchte, sie könnten sich sonst einen unbefristeten Job erklagen. Habersaat: „Das ist dumm.“ Wer sich bewähre und von der Schulleitung ausdrücklich erwünscht sei, brauche eine berufsbegleitende Weiterbildung – und einen planbaren Weg in den Schuldienst.

Düstere Aussichten für Fächer von Mathematik bis Musik

In den kommenden Jahren werde sich die Lage kaum verbessern. Habersaat nennt auch hier Zahlen. Stelle man den Bedarf bis 2032 den aktuellen Studierendenzahlen gegenüber, ergäben sich an Gemeinschaftsschulen miserable Quoten: In Deutsch werde der Bedarf an Lehrkräften gerade mal zu 38 Prozent gedeckt – 1005 frei werdende Stellen stehen 378 Hochschulabgängern gegenüber. In Fächern wie Geschichte (27 Prozent), Mathematik (24 Prozent), Musik (31 Prozent) und Physik (28 Prozent) sehe die Lage ähnlich düster aus.

Prien reagiert: 75 Prozent mehr Lehramtsstudierende als vor zehn Jahren

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wies die Kritik frontal zurück. „Bei allem Verständnis für Zuspitzung durch Oppositionspolitiker: Ganz grundsätzlich tut Herr Habersaat den Schulen keinen Gefallen, wenn er ihre Situation immer wieder schlechter redet, als sie ist, und solche falschen Schreckensszenarien an die Wand wirft.“ Klar sei, dass der Fachkräftemangel auch Schulen vor große Aufgaben stelle. Ein eigens entwickelter Handlungsplan zur Lehrkräftegewinnung zeige aber klare Wirkung. Insgesamt hätten die Hochschulen im Norden zum Wintersemester 2022/23 mit 7300 Lehramtsstudierenden 75 Prozent mehr verzeichnet als zehn Jahre zuvor.

Ein Ministeriumssprecher korrigierte die Behauptung, dass erfolgreich qualifizierte Quer- und Seiteneinsteiger keine vollwertigen Lehrkräfte seien. Das Gegenteil sei der Fall. Im Schuljahr 2021/22 seien an den allgemeinbildenden Schulen deshalb nicht zehn, sondern etwa sechs Prozent der Stellen mit Vertretungslehrkräften ohne vollständige Lehramtsausbildung ausgewiesen worden.

Prien will Kettenverträge an Schulen in Schleswig-Holstein vermeiden

Prien wies auch Habersaats Vorwurf zurück, wonach man Aushilfskräften keine Perspektiven biete. „Jede Vertretungslehrkraft wird bei Interesse an einer dauerhaften Tätigkeit individuell durch unser Personalreferat beraten.“ Ihr Haus sei gehalten, sogenannte Kettenbefristungen zu vermeiden. „Es gelingt uns aber zunehmend, durch die Flexibilisierung des Zugangs von ausgebildeten Lehrkräften in andere Schularten, befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhältnisse umzuwandeln.“ Habersaat erwecke allerdings den Eindruck, das Ministerium brauche das pädagogische Personal nicht mehr nach Recht und Gesetz einzustellen. Tatsächlich halte man sich aber an die Laufbahnverordnung – und den Stellenplan des Haushaltsgesetzgebers.

Mangelfächer? Prien bestätigte Habersaats Angaben zu den Deckungsquoten, betonte aber, dass man genau aus diesem Grund seit Beginn der vergangenen Wahlperiode eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen habe. „Die beschriebenen Zahlen wären das Ergebnis, wenn wir nichts getan hätten und einfach die Politik der Vorgängerregierung fortgeführt hätten – Herr Habersaat dürfte sich daran erinnern.“ „Wir haben die Lage analysiert und umgesteuert.“ Priens Vorgängerin war bis 2017 die SPD-Politikerin Britta Ernst.

