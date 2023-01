Wenn Karstadt bleibt: Was bleibt von Karstadt?

Karstadt bleibt in Kiel - nicht so wie es ist: Das Kaufhaus wird sich verkleinern. Jeden Tag fahren Lastwagen über die lädierte Holtenauer Hochbrücke - und werden geblitzt. Die Gaspreise sinken endlich wieder - aber vorerst nicht für die Kunden. Mehr zu den Themen in der „Post aus dem Newsroom“.