﻿SPD fordert: Land soll Eltern für ein Jahr von Verpflegungskosten befreien

Die SPD will Eltern in Schleswig-Holstein finanziell entlasten. Sie fordert vom Land, dass es für das Jahr 2023 für kostenlose Verpflegung in Kitas und bei Tagesmüttern sorgen soll. Die Eltern würde das zwar freuen, eine Umsetzung halten sie aber für schwierig. Auch das Sozialministerium winkt ab.

Was Eltern für die Verpflegung ihrer Kinder bezahlen müssen, variiert in Schleswig-Holstein von Kita zu Kita stark. Manche müssen dafür 120 Euro pro Monat bezahlen. Die SPD will, dass das Land die Kosten für das Jahr 2023 übernimmt.

Kiel. Die SPD fordert für das Jahr 2023 eine kostenlose Verpflegung für alle Kinder in Kitas und der Kindertagespflege in Schleswig-Holstein. Aktuell werde das Leben aufgrund der gestiegenen Energiekosten immer teurer und die Inflation treffe Familien besonders hart, begründet Sophie Schiebe, kitapolitische Sprecherin der SPD, ihren Antrag auf Facebook. „Deshalb müssen wir sie jetzt wo immer nur möglich entlasten, damit alle Kinder das gleiche Recht auf Teilhabe haben.“

Eltern aus dem ganzen Land berichteten ihr von enorm gestiegenen Verpflegungskosten in den Kitas, teilweise hätten sie sich sogar verdoppelt. In Lübeck wurde ein Vorschlag, die Pauschale von 50 auf 106 Euro zu erhöhen, gerade in der Bürgerschaft abgewendet.

Schiebe wünscht sich Hilfe für Eltern ohne großen bürokratischen Aufwand

Ob ein Kind in der Kita gesundes Essen bekomme, dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, betont Schiebe. Es sei wichtig, dass alle gemeinsam essen können, um neben dem Umgang mit gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln auch das soziale Miteinander oder Manieren am Tisch zu lernen.

„Bei fast einer Milliarde Euro Haushaltsüberschuss und mehr als einer Milliarde Euro Kreditermächtigung aus dem Ukraine-Notkredit darf die gesunde Ernährung unserer Kinder für uns nicht am Geld scheitern“, so Schiebe. Sie stellt sich die Bereitstellung der Mittel zentral und ohne großen bürokratischen Aufwand über das Standard-Qualitäts-Kosten-Modell vor, das die Gruppenfördersätze pro Kind regelt. „Das würde den durch Krisen gebeutelten Familien direkt helfen!“

Verpflegungskosten nicht einheitlich in Schleswig-Holstein geregelt

Die Eltern im Land begrüßen zwar den Vorstoß, halten ihn allerdings für schwer umsetzbar. „Die Verpflegungskosten sind für einige Familien eine enorme Belastung – vor allem, weil sie für jedes Kind anfallen und es keine Geschwisterermäßigung gibt“, sagt die Vorsitzende der Landeselternvertretung Kitas, Simone von Pein.

Wenn sie wegfielen, wäre das für die Familien mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber: „Das Land ist eigentlich gar nicht in der Position, das umzusetzen, weil die Verpflegungskosten von den Kommunen eingezogen werden.“ Sie begreife den SPD-Antrag daher eher als Solidarisierung mit den Eltern und hält ihn kaum für realisierbar

Das schleswig-holsteinische Kita-Gesetz gibt keine maximale Höhe für Verpflegungskosten vor, in Paragraf 31 heißt es nur, dass Träger dafür „angemessene“ Beiträge verlangen dürfen. Eltern beklagen schon lange, dass er hierfür keine Deckelung gibt und die Kosten stark variieren. In den städtischen Einrichtungen in Kiel zahlen Eltern für das Kita-Essen zum Beispiel bisher 40 Euro im Monat.

In größeren Städten sei es meist etwas günstiger, sagt von Pein. „Die Spanne reicht aber bis zu Beträgen von 120 Euro pro Monat in manchen Regionen“, so die Mutter. „Selbst innerhalb eines Kreises sind die Verpflegungskosten nicht einheitlich hoch, sondern das hängt ganz von den Verträgen mit den einzelnen Kita-Trägern ab.“ Wenn das Land also eine bestimmte Summe übernehmen würde, müsste es vermutlich mit allen Trägern eine Absprache treffen, so von Pein.

„Ich beobachte die steigenden Verpflegungskosten, die vor Ort erhoben werden, in den Kitas grundsätzlich mit Sorge“, sagt Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). Weil die Höhe der Essens-Pauschale nicht über das Kitagesetz geregelt ist, hat das Land keinen Überblick über die durchschnittlichen Verpflegungskosten. Wie teuer eine Übernahme wäre, kann das Ministerium daher nicht ohne Weiteres valide ermitteln. Die Erhebung der Verpflegungskosten sei allerdings Bestandteil der aktuell laufenden Evaluation zur Reform des Kita-Gesetzes.

Im Gesetz sei jedoch geregelt, dass Kita-Träger ihre Kalkulation für die Verpflegungsbeiträge den Elternvertretern offenlegen müssen. Insbesondere in der aktuellen Situation sollten die Eltern dieses Recht wahrnehmen, rät das Ministerium.