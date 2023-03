﻿SPD und SSW: Eltern müssen bei Schulkosten entlastet werden

Kiel. SPD und SSW fordern von der Landesregierung, gegen hohe Schulkosten für Eltern anzugehen. „Bildungschancen von Kindern bleiben abhängig vom Geldbeutel der Eltern. CDU und Grüne haben offenbar keinen Ehrgeiz, etwas dagegen zu tun“, bemängelt Bildungspolitiker Martin Habersaat (SPD).

Zuletzt gab es 2016 eine große Studie zu Schulkosten in Schleswig-Holstein. Weil damals die Ausstattung mit Digitalgeräten noch keine große Rolle spielte und seitdem die Preise in vielen Bereichen stiegen, hatte sich die Opposition eine aktuelle Bestandsaufnahme gewünscht. Schwarz-Grün lehnte eine neue Studie jedoch ab, sodass der Weg einer großen Anfrage blieb.

Einzelne Schulen lassen Familien digitale Endgeräte für über 400 Euro anschaffen

„Der häufigste Satz in der Antwort lautet: Zu den Kosten der Eltern liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor“, so Habersaat. Weil Eltern beim Kauf von Heften, Stiften oder Sportsachen eigenverantwortlich handelten, kann das Bildungsministerium darüber keine Aussage treffen, heißt es in den Antworten. Das Ministerium hatte zwar alle Schulen und ihre Träger zu Ausgaben befragt, aber nicht die Eltern. Kieler Elternvertreter starteten daher eine eigene Umfrage, die Ergebnisse wollen sie am Montag, 20. März 2023, vorstellen.

Der Studie von 2016 zufolge geben Eltern pro Schuljahr durchschnittlich 1000 Euro für Material, Unternehmungen und Co. aus. „Allein die Inflation führt dazu, dass die Belastung heute bei mindestens 1200 Euro liegen dürfte“, sagt Habersaat. In der jetzigen Abfrage sagten 29 Schulen, dass ihre Schülerinnen und Schüler verpflichtet sind, digitale Endgeräte anzuschaffen – für im Schnitt 407 Euro. Das sei weit entfernt vom CDU-Versprechen von Laptops für alle.

Von 22 Schulen hieß es, dass Kinder zum digitalen Lernen zudem kostenpflichtige Angebote wie Lern-Apps nutzen müssen. Das seien Zusatzkosten, die bei ihm die Alarmglocken schrillen ließen.

Abfrage an Schulen: Klassenfahrten kosten bis zu 750 Euro

Er wirft der Regierung bei der Digitalisierung ein planloses Vorgehen vor. In Hamburg habe das Land ein Grundkonzept für die IT-Ausstattung aller Schulen vorgegeben, um möglichst zügig Geld aus dem Digitalpakt abzuschöpfen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) habe sich stattdessen dafür entschieden, vor Ort jede Schule eigene Konzepte entwickeln zu lassen. Das habe nicht nur mehr Zeit gekostet, sondern sorge auch für unterschiedliche Bedingungen an Schulen.

„Die Kosten für Klassenfahrten variieren stark“, sagt Jette Waldinger-Thiering (SSW). „An Gymnasien in Ostholstein ist man im Schnitt mit 643 Euro dabei, Gymnasien im Kreis Segeberg kommen mit 500 Euro aus.“ An Beruflichen Schulen reiche das Spektrum sogar bis zu 750 Euro im Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Das ist ganz schön viel – vor allem für Familien mit mehreren Kindern“, findet die SSW-Politikerin. Sie hält Obergrenzen für Klassenfahrten abhängig von Klassenstufen und Schularten für sinnvoll. 450 Euro nennt sie als Richtwert für weiterführende Schulen.

Auch die Kosten für ein Mittagessen in der Schule liegen weit auseinander mit 2,10 Euro in Quickborn und 7,24 Euro an der Privatschule Louisenlund. „Die Kinder zahlen zum Teil so viel wie erwachsene Berufstätige in einer Kantine“, sagt Waldinger-Thiering. Sie findet höchstens zwei Euro für ein Kinder-Mittagessen zumutbar. An öffentlichen Schulen sind Mensen mit Preisen von bis zu 4,70 Euro wie in Neumünster am teuersten. Das Kieler Schul-Essen für unter drei Euro gehört zu den günstigsten.

Hinzu kämen für Eltern noch Kosten für Früh- und Spätbetreuung oder besondere Angebote im Ganztag. Mit Blick auf das Recht auf Ganztag ab 2026 seien dringend ein Kostendeckel nötig.