﻿C02-Speicher unter der Nordsee?

Kiel. Kohlendioxid unter der Erde speichern oder nicht? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Diskussion um das umstrittene CCS-Verfahren in der vergangenen Woche angefacht. „Wir müssen diese Debatte jetzt führen, auch wenn klar ist, dass es viele Vorbehalte gegenüber dieser Technologie gibt“, so der Kieler Regierungschef. Damit stößt er auf Widerstand – auch bei seinem grünen Koalitionspartner.

Bei dem Vorstoß geht es darum, das klimaschädliche Treibhausgas CO2 kilometertief unter dem Meeresgrund der Nordsee zu verpressen – nicht mehr um die mögliche Speicherung unter bewohntem Gebiet, etwa in Nordfriesland. Gegen diese Überlegungen hatte es seinerzeit massive Proteste gegeben. Prof. Klaus Wallmann vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel befasst sich seit zehn Jahren mit der Technik. Er spricht von geringen Risiken unter See.

Ziel Klimaschutz: Per CCS wird Kohlendioxid aus Abgasen abgeschieden und gespeichert

Beim CCS-Verfahren („Carbon Capture and Storage“) wird Kohlendioxid etwa aus Industrieabgasen aufwendig abgeschieden und gespeichert, damit es nicht in die Atmosphäre gelangen kann. Der Weltklimarat hält die Reduktion von Kohlendioxid für notwendig, um die Erderwärmung zu begrenzen. Norwegen wendet CCS bereits an zwei Stellen unter dem Meeresgrund der Nordsee und der Barentssee an.

Für Deutschland kommt laut Wallmann etwa ein Bereich der Nordsee infrage, der 50 bis 100 Kilometer von Schleswig-Holsteins Westküste entfernt innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone liegt. „Das ist weit hinter Helgoland“, so der Wissenschaftler. Dort seien die geologischen Voraussetzungen vermutlich erfüllt. „Dazu müsste es aber noch saubere Prüfungen geben.“

In dem Gebiet liegt in 1000 bis 3000 Metern unter dem rund 80 Meter tiefen Nordseegrund laut Wallmann geeigneter Sandstein unter einer dichten Tonschicht. Das Szenario: Das Kohlendioxid wird dort in flüssiger Form unter hohem Druck in die Gesteinsporen gepresst, wo es sich weitläufig verteilt. Der Ton verhindert, dass es nach oben entweicht.

CCS in der Nordsee: Geomar-Wissenschaftler sieht geringe Risiken

Eingeleitet würde das Gas über eine Bohrinsel, die über Rohrleitungen versorgt wird. „Das kann auch mit Schiffen gemacht werden, im Millionen-Tonnen-Maßstab wären jedoch Pipelines sinnvoll“, so Wallmann. In Norwegen führt eine der Leitungen demnach von Land aus direkt ohne den Weg über eine Plattform in den Boden.

Wallmann geht davon aus, dass auf lange Sicht weniger als ein Prozent des verpressten Gases durch undichte Stellen entweichen könnte – damit sei diese Gefahr überschaubar. Der Geochemiker rechnet ausschließlich mit lokalen Auswirkungen auf Meerestiere und Pflanzen durch Übersäuerung an den Austrittsstellen, weil das Nordseewasser durch den Austausch mit dem Atlantik ständig umgewälzt werde.

Ein weiteres Risiko: Durch den hohen Druck beim Einleiten könnte es zu leichten Erdbeben kommen. Die seien zwar an Land nicht wahrnehmbar, so Wallmann, könnten in der Nähe aber zu Schäden führen, etwa an Offshore-Windkraftanlagen.

Nordsee bietet Speicherkapazität von mehreren Milliarden Tonnen CO2

Insgesamt vier bis zehn Milliarden Tonnen CO2 können demnach im deutschen Sektor der Nordsee gespeichert werden. In zehn Jahren könnte es losgehen. Nach dem aktuellen Forschungsstand ließen sich 30 Millionen Tonnen pro Jahr sicher verpressen. Zum Vergleich: Schleswig-Holstein stößt jährlich 24 Millionen Tonnen aus, vier bis fünf davon stammen aus der Industrie. Deutschlandweit betrugen die Emissionen zuletzt mehr als 760 Millionen Tonnen.

Ist das CCS-Verfahren also nur ein Tropfen auf den heißen Stein? „Uns muss klar sein, dass wir über 90 Prozent des Kohlendioxids durch erneuerbare Energien und Energieeinsparung verhindern müssen“, sagt Wallmann. Schleswig-Holstein habe sich bis 2040, der Bund bis 2045 zur Klimaneutralität verpflichtet. „Bis dahin müssen wir auf null sein.“ Deshalb sei auch CCS nötig.

Der Landtag hatte sich im Sommer 2022 einstimmig gegen die Technik ausgesprochen. Daran erinnern die Grünen nun ihren Koalitionspartner, die CDU. „Dieser Beschluss gilt“, betont Fraktionschef Lasse Petersdotter. Auch die SPD ist dagegen, der SSW beantragt eine weitere Landtagsdebatte in dieser Woche.