Spendenaktion: Schleswig-Holsteins Tafeln können auf Hilfe zählen

Die 57 Tafeln in Schleswig-Holstein geraten ans Limit. Doch es gibt gute Nachrichten: Ein Zentrallager in Neumünster verbessert die Logistik, eine Großspende an Tüten, Kartons und Corona-Tests hilft bei der Lebensmittelausgabe. Am Horizont zeichnet sich eine veritable Geldspende ab.

Neumünster. Frank Hildebrandt hat nicht viel zu lachen in dieser Zeit. Wie auch? Als Vorstandsvorsitzender des Vereins Tafel Schleswig-Holstein/Hamburg ist Hildebrandt dicht dran an der Not vieler Menschen. „Die Nerven unserer Helferinnen und Helfer liegen zusehends blank“, sagt er.

Die Schere geht immer weiter auseinander: Die Zahl der Hilfsbedürftigen nimmt zu, die Menge der von Handel und Herstellern gespendeten Lebensmittel aber ist eingebrochen, nach Angaben der Tafeln um rund die Hälfte. Etwa jede zweite der 57 Tafeln in Schleswig-Holstein, so sagt Hildebrandt, habe entweder einen Aufnahmestopp verhängt oder die Ausgabe von Lebensmitteln anderweitig begrenzt.

Doch an diesem Freitag in Neumünster – es ist St.-Martinstag – kann sich Hildebrandt dennoch freuen. Zum einen über 100 000 Papiertüten, 5000 Transport-Kartons und 2000 Corona-Schnelltests. Waren im Wert von rund 40 000 Euro, eine Großspende aus den Mitteln der Tafelstiftung. Die Papiertragetaschen (allein rund 20 000 Euro wert) kommen von den Supermärkten Famila und Citti. Überreicht wurden die Sachspenden von Ministerpräsident Daniel Günther – Schirmherr der Tafelstiftung – und deren Vorstandsvorsitzenden Bernd Jorkisch.

Es fehlen Spenden: Tafeln in Schleswig-Holstein sind überlastet

„Die Tafeln stehen vor kaum zu bewältigenden Aufgaben“, berichtet Hildebrandt. Entsprechend groß ist seine Freude „über die tatkräftige Unterstützung der Tafelstiftung, die unsere praktische Arbeit erleichtert“. Tüten, Kartons oder Corona-Tests machen nicht satt, aber sie sind wichtige Helfer im Tafel-Alltag.

Auf den Tüten sind die Logos der Spenderfirmen aufgedruckt – so als hätte man gerade bei Famila oder Citti eingekauft. Ein Eindruck, der einen Nutzen hat, an den man nicht sofort denkt. Jorkisch:„Tafelkunden wollen nicht sofort als solche erkannt werden.“

Die ehrenamtliche Verteilung von Lebensmitteln ist logistisch anspruchsvoll. Seit einem Jahr verfügen die Tafeln im Land über ein Zentrallager: eine rund 250 Quadratmeter große ehemalige Maschinenbauhalle in Neumünster. Hier stapeln sich an diesem Tag nicht nur die Kartons mit Tüten und Corona-Tests, sondern auch Kisten mit Nudeln, Keksen, Tomatensauce oder Nutella. Rund 100 Paletten haben Platz in der Halle – Großspenden, die in unregelmäßigen Abständen von Händlern oder Herstellern per Lkw angeliefert werden. Immer wenn neue Paletten eintrudeln, werden die Tafeln informiert, so dass sie ihren Bedarf anmelden können. „Mit diesem Lager hat unsere Arbeit sich deutlich professionalisiert“, sagt Hildebrandt.

Steigende Energiekosten erschweren die Tafel-Arbeit

Günther dankt den Partnern der Aktion: „Das ist ein großartiges Beispiel für unternehmerische Verantwortung, für Solidarität in unserem Land und dafür, wie in Schleswig-Holstein gerade auch in diesen so herausfordernden Zeiten zusammengehalten und geholfen wird.“ Auch angesichts steigender Kosten sei der Einsatz der Tafeln mit den vielen ehrenamtlichen Kräften von großer Bedeutung. „Ihre Arbeit ist unglaublich wichtig.“ Tafeln organisierten nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Austausch und Zusammenhalt.

Lesen Sie auch

René Horn ist einer der so Gelobten. Seit gut fünf Jahren engagiert sich der 40-Jährige bei der Tafel in Neumünster. „Die Arbeit macht Spaß, ist aber fordernder geworden“, berichtet Horn. Auch er spürt, dass der Bedarf an Unterstützung schneller wächst als die Menge an Nachschub. Eine deutliche Mehrheit der Tafeln meldet einen Nachfragezuwachs von mindestens 50 Prozent.

Gleichzeitig geht das Aufkommen an Spenden zurück. Die Gründe sind vielfältig. Viele Lebensmittel lindern Not in der Ukraine. Doch in Zeiten von Lieferschwierigkeiten und explodierenden Rohstoffkosten haben natürlich auch manche Einzelhändler und Hersteller weniger Luft für Spenden.

Aktion „Gutes tun im Advent“: Erlös geht an die Tafeln

Ein weiteres Problem für die Tafeln: Auch sie leiden unter enorm steigenden Treibstoff- und Energiekosten. Um diese zu decken, sind die Hilfseinrichtungen auch auf Geldspenden angewiesen. Allein im laufenden Jahr hat die Tafelstiftung rund 80 000 Euro mobilisiert.

Ein dicker Batzen wird in den kommenden Monaten hinzukommen: Der Verein „KN hilft“ wird in diesem Jahr sämtliche Einnahmen der Aktion „Gutes tun im Advent“ der Arbeit der schleswig-holsteinischen Tafeln zur Verfügung stellen.

Spendenkonto KN hilft: Förde Sparkasse IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00