An der alten Schleibrücke, der Lindaunis-Klappbrücke von 1924 wurden neue Schäden entdeckt. Die Deutsche Bahn stellt daher kurzfristig die Bahnverbindung über die Lindaunisbrücke außer Betrieb. Weil eine neue Brücke noch nicht fertig ist, fallen alle Züge über die gesperrte Schleibrücke aus.

Lindaunis. Ihren 100. Geburtstag wird die alte Klappbrücke in Lindaunis an der Schlei nicht mehr erleben. Wie die Deutsche Bahn als Eigentümerin der historischen Schlei-Querung am Freitag mitteilte, wurden an der Schleibrücke neue Schäden entdeckt. Noch während parallel zur Stahlkonstruktion eine neue 100-Millionen-Euro-Brücke gebaut wird, müsse die alte Lindaunisbrücke aus dem Jahr 1924 schon ab Montag, 6. März, außer Betrieb genommen werden.