Der Natur etwas Gutes tun: In Zeiten von Klimawandel und Insektensterben legen sich immer mehr Gartenbesitzerinnen und -besitzer bunte Blumenstreifen an. Doch das ist nicht immer eine gute Idee. Drei Experten verraten eine viel bessere Lösung.

Kiel. Die Welt blüht auf. Klimawandel und Artensterben haben ein Umdenken in der Bevölkerung bewirkt. Immer mehr Menschen legen sich im Garten einen blumenreichen Blühstreifen an, um den Insekten etwas Gutes zu tun. Doch nicht immer ist das die beste Entscheidung. Experten empfehlen vielmehr, einfach eine Spontanvegetation zuzulassen. Was das genau ist und worauf man achten muss, erklären drei Biologen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Ulrich Mierwald (66) in Kiel-Russee wächst und gedeiht es prächtig. „Ich habe mal durchgezählt“, sagt er voller Begeisterung, „bei mir wachsen 544 verschiedene Pflanzenarten.“ Etliche davon sind vom Aussterben bedroht und stehen auf der Roten Liste. Der Biologe, der das Kieler Institut für Landschaftsökologie leitet und deutschlandweit biologische Gutachten schreibt, liebt die Natur. Direkt an der viel befahrenen Rendsburger Landstraße ist sein Reich. Ein Experimentierfeld der besonderen Art.

Drei Experten aus Schleswig-Holstein verraten, wie man die Natur mehr unterstützen kann

Zusammen mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg, Erik Christensen (75) aus Probsteierhagen, und Inke Rabe (62) vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) erklären die Drei, wie einfach es ist, unsere Natur zu unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist eine Spontanvegetation?

Wer auf Ulrich Mierwalds Auffahrt schaut, denkt auf den ersten Blick: eine Schotterpiste voll mit Unkraut. Aber genau das ist eine Spontanvegetation. „Das sind Pflanzen, die sich von ganz alleine hier entwickelt haben“, sagt der Kieler. Mit zarten lilafarbenen Blüten gedeiht im Mittelstreifen Augentrost, der in Schleswig-Holstein stark gefährdet ist. Es wächst die blaublühende Wegwarte, deren Wurzel früher als Kaffeeersatz verwendet wurde. An der Hauswand steht Oregano in voller Blüte. Direkt daneben Weinraute mit äußerst aromatischen Blättern. „Sie stammt aus dem Orient und wird gerne für Fischgerichte verwendet“, sagt der Biologe.

Kann man Spontanvegetation im eigenen Garten fördern?

„Am besten erst einmal schauen, was schon vorhanden ist“, sagt Erik Christensen. Oft würde schon ganz viel wachsen, ohne dass die Garteneigentümerin oder der Garteneigentümer das überhaupt wissen. Sei hingegen wenig vorhanden, helfe es, eine Ecke des Gartens ein wenig umzugraben und für eine „lückige Vegetation“ zu sorgen.

Bei Ulrich Mierwald wuchsen die Schätze aus der Erde, als er vor sieben Jahren im hinteren Teil des 4498 Quadratmeter großen Grundstücks sein Holzhaus bauen ließ. „Als auf der Auffahrt die Leitungen verlegt wurden, kamen durch das Umgraben später die tollsten Pflanzen zum Vorschein.“ Aus Samen, die dort schon lange in tieferen Schichten gelegen hatten. Viele Samen, so erzählen die Drei, werden aber auch von Nachbargärten herübergeweht oder durch Autoreifen, Schuhe, Kleidung oder Tiere weitergetragen. „Jedes Jahr entdecke ich etwas Neues“, freut sich Ulrich Mierwald.

Oregano hat sich auf der Auffahrt von Ulrich Mierwald ausgebreitet. © Quelle: Frank Peter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welcher Boden eignet sich besonders?

„Am besten ist magerer Sandboden“, sagt Erik Christensen. Denn da wachsen die Pflanzen nicht so üppig und verdrängen sich nicht gegenseitig. So könnten sich auch kleinere Arten halten. „Auf kräftigem Boden bleiben dann durch die Verdrängung oft nur Brennnessel und Giersch übrig.“ 

Wie sieht die Pflege von Spontanvegetation aus?

„Hier und da mal ein bisschen zupfen und so für offenen Boden sorgen“, sagt Inke Rabe. „Wenn der Boden ein wenig gestört wird, ist das gut für die Vielfalt.“ Außerdem würden Insekten so Sonnenplätze am Boden finden und Wildbienen Brutplätze. Tue man rein gar nichts, würde früher oder später ein Wald entstehen, fügt Ulrich Mierwald hinzu und zeigt auf die kleinen Eschen- und Birkenkeimlinge, die sich der Sonne entgegenrecken. „Die zupfe ich regelmäßig aus.“

Im Garten von Ulrich Mierwald wächst Johanniskraut. Der Name bezieht sich auf Johannes den Täufer. Die Pflanze blüht um den Johannistag (24. Juni) herum bis hinein in den August. © Quelle: Frank Peter

Was ist der häufigste Fehler im Garten?

Sich von der Werbung leiten zu lassen. Denn der perfekte Garten, wie er uns im Fernsehen oder in Zeitschriften gezeigt werde, sei für die heimische Tierwelt ein Graus. „Es muss ja nicht der gesamte Garten sein, der etwas wilder sein darf“, sagt Erik Christensen. Er selber überlässt jedes Jahr einen Teil seiner Rasenfläche sich selbst. Mit der Sense wird einmal im Jahr darübergegangen, anschließend wird der Schnitt entfernt. Das war’s. „Da wachsen die tollsten Pflanzen. Das ist unglaublich spannend zu sehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Wichtigste beim Zulassen von Spontanvegetation?

„Gelassenheit an den Tag legen“, sagt Inke Rabe. Lächelnd fügt Erik Christensen hinzu: „Und Entdeckerfreude entwickeln und auch schauen, welche für Insekten an die Wildpflanzen gehen. Das ist die helle Freude.“ So entpuppt sich auch die auf den ersten Blick „nichtssagende“ Auffahrt von Ulrich Mierwald als echtes Paradies. „In diesem Jahr kam sogar ein Schillerfalter vorbei“, sagt Ulrich Mierwald. „Den habe ich 15 Jahre nicht gesehen.“ Und wenn man Disteln im Garten entdeckt? Dann sollte man vielleicht wirklich mal die Blüte und den reichen Insektenbesuch abwarten. Danach kann man sie immer noch entfernen.

Der Hasen-Klee kommt fast in ganz Europa und rund ums Mittelmeer vor – hier wächst er bei Ulrich Mierwald in Kiel-Russee. © Quelle: Frank Peter

Kann man auch eigene Pflanzen ansäen oder anpflanzen?

„Wirkliche Bringer für Blütenbesucher wie Bienen und andere heimische Insekten sind Gewürze“, sagt Inke Rabe. Auch Gemüsegärten anzulegen, lohne sich oft. Aber nur, wenn man die Wildpflanzen als „Untermieter“ stehen lasse. Im Internet gebe es zudem Blühmischungen unter den Bezeichnungen „Regiosaat“ oder „Naturraumtreues Saatgut“. „Die sind speziell für verschiedene Regionen hergestellt worden“, sagt Erik Christensen. Schleswig-Holstein gehöre zum östlichen Hügelland, das von Flensburg bis Anklam reiche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hilft nicht auch eine Blühmischung aus dem Supermarkt?

Schon mal ein Anfang, sagen die drei Experten. Aber leider sind solche Mischungen keine dauerhafte Lösung. Sie blühen meist nur kurz und kommen im nächsten Jahr nicht wieder. „Außerdem ist unsere Insektenwelt an diese Pflanzen oft nicht angepasst“, erklärt Ulrich Mierwald.

Die Wegwarte ist eine wunderhübsche Pflanze. Ihre Wurzeln wurden früher als Kaffeeersatz geröstet. Die blauen Blüten blühen jeweils nur einen Tag. Morgens sind sie dunkelblau und werden dann im Laufe des Tages immer blasser. © Quelle: Frank Peter

Die Weinraute stammt ursprünglich aus dem Orient. Gerne wird sie wegen ihrer aromatischen Blätter in der Küche verwendet. Vor allem mit Fischgerichten harmoniert sie perfekt. © Quelle: Frank Peter

Alle Drei würden sich wünschen, dass bei noch mehr Menschen ein Umdenken einsetzt. „Wir brauchen eine bunte, vielfältige Umwelt, um Insekten und anderen Tieren eine Lebensgrundlage zu bieten“, sagt Inke Rabe. Die Hinweise der drei Biologen gelten übrigens erst recht für öffentliche Flächen wie zum Beispiel Weg- und Straßenränder, wassergebundene Wege, Parkplätze und Rasenflächen.

Mit der Förderung der Wildflora hat Ulrich Mierwald hat schon mal einen großen Schritt im eigenen Garten gemacht. „Ich versuche, hier eine Arche zu schaffen.“ Die biologische Vielfalt fühlt sich auf seinem Russeer Grund und Boden schon längst wohl. Eine intakte Natur, die auch den Hausherrn strahlen lässt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Infos: www.ag-geobotanik.de. Gemeinsam haben LLUR und die AG Geobotanik einen Leitfaden zum Thema "Artenreiche Grünflächen" entwickelt. Der Leitfaden steht als Download auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft.