﻿Freie Liegeplätze für Schiffe? So ist die Nachfrage in den Häfen in SH

Während der Corona-Pandemie erlebte die Segel- und Motorboot-Branche einen Boom. Die Folge: In Kiel und ganz Schleswig-Holstein gibt es in den Häfen kaum noch freie Liegeplätze. Daran ändert auch nichts, dass die Nachfrage nach Schiffen etwas nachgelassen hat.

Wer einen Liegeplatz für sein Boot hat, kann sich glücklich schätzen. In Schleswig-Holstein gibt es kaum freie Ankermöglichkeiten.

Kiel. Platznot in den Häfen im Norden: Die Liegeplätze für Segelschiffe und Motorboote sind in Schleswig-Holstein nahezu komplett ausgebucht. Der Boom, der zu Corona-Zeiten begann, halte weiterhin an, berichtet Philipp Mühlenhardt, Geschäftsführer der Sporthafen Kiel GmbH. Von den 2300 Liegeplätzen des nach eigenen Angaben größten Liegeplatz-Anbieters Deutschlands ist kein einziger frei.

300 bis 400 Wünsche nach einem Liegeplatz könne er aktuell nicht erfüllen, sagt Mühlenhardt. „Der Andrang scheint nachhaltig zu sein.“ Viele hätten sich in der Corona-Zeit ein Schiff gekauft – „das verkauft man ja nicht direkt wieder“.

Liegeplätze für Boote in Schleswig-Holstein: Interesse weiter auf hohem Niveau

Von einer hundertprozentigen Auslastung für seine Liegeplätze in Schleswig-Holstein berichtet auch Hans Jaich, Chef der Kappelner Im-Jaich-Gruppe, die Sportboothäfen an der gesamten Ostseeküste betreibt. Die Lage sei zwar nicht mehr ganz so ernst wie zu Corona-Zeiten, als fast täglich verzweifelte Bootskäufer anriefen, die für ihr neues Schiff keinen Liegeplatz fanden.

„Das Interesse ist aber weiter auf hohem Niveau“, so Jaich. Die Chance, insbesondere einen Wunschliegeplatz zu bekommen, gehe gegen Null. Besonders beliebt sei die Schlei, dort sei der Andrang „unfassbar hoch“.

Segelschulen in Kiel: Weiter viele Anfragen nach Bootsführerscheinen

Und nicht nur das Interesse an Liegeplätzen ist hoch. Nach wie vor gibt es eine große Nachfrage nach Bootsführerscheinen und Segelschul-Kursen. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine habe es zwar einen leichten Rückgang gegeben, berichtet Timo Schwarz, Leiter der Wassersportschule Nord-Ostsee-Kanal in Kiel. „Es hat sich wieder etwas normalisiert.“ Doch nach wie vor ist der „Sportbootführerschein See“, der sogenannte Standardführerschein, sehr beliebt.

Unter seinen Schülern ist die schwierige Suche nach einem Liegeplatz Thema. Viele von ihnen wollen nicht nur den Führerschein machen, sondern sich auch ein Boot kaufen. „Es ist für sie ein Problem, in Schleswig-Holstein einen Liegeplatz zu bekommen“, berichtet Schwarz aus den Gesprächen. Einige gucken sich daher außerhalb von Deutschland um. Neben Dänemark weichen laut Schwarz ehemalige Schüler auch auf Häfen im Mittelmeer aus.

Bootsverkauf rückläufig wegen fehlender Liegeplätze

Der Liegeplatz-Mangel ist auch beim Bootskauf spürbar, sagt Kevin Marquardt, Geschäftsführer vom Bootscenter Kiel. Die meisten Kunden kümmern sich mittlerweile vor der Anschaffung um einen Platz im Hafen. Vor der Corona-Pandemie stellten sich viele Käufer die Frage nach der Ankermöglichkeit erst nach dem Bootserwerb. Die Verkaufszahlen seien daher leicht rückläufig, aber immer noch hoch.

Kevin Marquardt sieht den Bedarf, in Schleswig-Holstein mehr Liegeplätze für Boote einzurichten. Er weiß aber auch, dass die dafür benötigten Flächen rar sind. Die Möglichkeiten, weitere Plätze zu schaffen, sind im Norden sehr begrenzt. Der Plan von Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), einen Nationalpark Ostsee einzurichten, könne das eventuell weiter erschweren.