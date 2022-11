Sportlicher Dienstag: THW und Holstein Kiel kämpfen um Punkte

Holstein Kiel hofft auf Punkte im Nordduell beim FC St. Pauli, der THW Kiel will sich nach der unglücklichen Niederlage gegen Lemgo in Hamm in Top-Form zeigen. In der „Post aus dem Newsroom“ finden Sie heute aber nicht nur sportliche Themen. Es geht auch um die Erwärmung der Nord- und Ostsee und um den homophoben Angriff in Kiel.