﻿Sportvereinen in Schleswig-Holstein gehen die Ehrenamtler aus

Die Schleswig-Holsteiner kehren nur zögerlich zurück in die Sportvereine: Der Mitgliederknick nach Ausbruch der Corona-Pandemie ist trotz eines leichten Aufschwungs noch längst nicht wieder aufgeholt. Laut Landessportverband gibt es zudem einen Mangel an Ehrenamtlern bei Trainern und Vorständen.

Kiel. Die Sportvereine in Schleswig-Holstein haben große Mühe, sich von den starken Einschnitten ihrer Arbeit durch die Corona-Pandemie zu erholen. Die Mitgliederzahlen sind zuletzt zwar gestiegen, haben aber noch längst nicht das Niveau erreicht, auf dem sie zu Beginn der Krise waren. Zu schaffen macht den Vereinen zudem ein Mangel an Trainern und Vorstandsfunktionären. Für Unsicherheit sorgt indes die drohende Gaskrise infolge des Ukraine-Kriegs.

Spürbar in den Vereinen sei „ein Aufbruch mit Zuversicht und viel Kreativität“, sagt Thomas Niggemann, Geschäftsführer für Vereins- und Verbandsentwicklung beim Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV). „Aber es ist noch nicht alles so, wie es vor Corona war. Das hat auch damit zu tun, dass uns auf verschiedenen Ebenen Ehrenamtliche fehlen“, so Niggemann. Viele seien nicht wieder in ihre Funktionen zurückgekehrt. Zudem konnte in der kontaktarmen Zeit zu wenig um Ehrenamtler geworben werden.

Sportvereine in Schleswig-Holstein verloren im ersten Corona-Jahr 34. 000 Mitglieder

Die Zahl der Mitglieder in den Sportvereinen war von 2020 auf 2021 um knapp 34 .000 auf gut 740 000 gefallen. Das entspricht einem Rückgang von rund 4,4 Prozent. Der Einbruch konnte noch nicht komplett wieder aufgefangen werden. Zum Stichtag 1. Januar 2022 verzeichneten die Vereine einen Zuwachs um rund 8000 Mitglieder auf gut 748 000.

„In diesen Zahlen sind geschätzt rund 250 000 Menschen nicht enthalten, die im Verlauf des Jahres zum Beispiel in Kursen, über Kurzmitgliedschaften und bei Ferienaktionen im Verein Sport getrieben haben“, weist LSV-Sprecher Stefan Arlt auf eine statistische Besonderheit hin. „Wir bewegen somit rund eine Million Menschen pro Jahr in Schleswig-Holstein.“

Der leichte Aufschwung ist aber offenbar durch den Mangel an jugendlichem Nachwuchs sowie an Ehrenamtlern fragil. Die Folge ist, dass Mannschaftsstärken etwa im Fußball und Handball nicht erreicht werden oder nicht regelmäßig trainiert werden können. Das treibt die Fragmentierung in diesen Sportarten voran: „Eine Lösung ist, dass mehr Spielgemeinschaften zwischen Vereinen gebildet werden. A- und B-Jugendmannschaften gibt es zum Beispiel im Kreis Rendsburg-Eckernförde kaum noch allein, selbst bei traditionellen Vereinen“, so Thomas Niggemann.

Tag des Sports am 4. September in Kiel und knapp 70 Orten in Schleswig-Holstein

Ein Lösungsansatz: "Jetzt ist es extrem wichtig, noch stärker mit den Schulen zu kooperieren", so der Funktionär. Zudem will der LSV mehr Menschen niedrigschwellig qualifizieren. Es müsse nicht immer der Übungsleiterlehrgang mit 60 Unterrichtsstunden sein. Eine Anleitung zum Bewegungscoach reiche in manchen Fällen auch. Niggemann warnt aber davor, im Herbst wegen der Energiekrise Sport- und Schwimmhallen zu schließen. Das wäre "in dieser Phase fatal". Es sei noch längst nicht ausgemacht, wie die Kommunen auf die Krise reagieren.

Um für Vereine und ihre Angebote zu trommeln, findet nach zwei Jahren Pause am 4. September wieder der Tag des Sports mit 30 000 erwarteten Besuchern allein in Kiel statt. Erstmals wird die Veranstaltung ausgedehnt – auf knapp 70 Orte landesweit.