﻿Sprachstörungen: Auf diese Warnsignale sollten Eltern in SH achten

Kiel. Mal will der „Frosch“ nicht sauber über die Lippen kommen, mal purzeln Konsonanten wie K und T durcheinander. Im Wortschatz fallen Defizite auf, oder ein Kind zeigt Schwierigkeiten mit der Grammatik: In ihren acht Praxen in Norddeutschland behandelt die Logopädin Tanja Wesmann-Nimmergut mit 40 Kollegen pro Woche gut 1000 Kinder. Den großen Bedarf an Sprachtherapie kann sie in einer Zahl ausdrücken: „Wir haben eine Wartezeit von einem Jahr.“ Es sei im Norden üblich, sich sechs bis zwölf Monate auf einen Therapieplatz gedulden zu müssen.

„Als ich vor 18 Jahren anfing, haben wir um jeden Patienten gekämpft“, erinnert sich die Expertin. Diese Zeiten seien vorbei. Als Gründe für die starke Nachfrage nennt die Landesvorsitzende des Deutschen Bundesverbands für Logopädie nicht nur ein gestiegenes Bewusstsein für Sprachstörungen, sondern auch Kapazitätsprobleme. Der Fachkräftemangel trage ebenso zu Engpässen bei wie ein Mangel an Sprachtherapeuten.

Expertin aus SH: Pandemie hat zum Rückgang sprachlicher Fähigkeiten beigetragen

Hinzu komme ein Rückgang sprachlicher Fähigkeiten bei Jungen und Mädchen. Daran habe auch die Corona-Pandemie mit Distanzunterricht, Kontaktverbot, Kita im Notbetrieb und Homeoffice einen Anteil: „Das konnten Eltern zu Hause nicht auffangen“, glaubt die Expertin.

Zu den Störungen zählen etwa ein begrenztes Vokabular, Probleme in der Satzbildung und Grammatik sowie in der Ausdrucksfähigkeit und bei der Lautbildung. Der Altenholzer Kinderarzt Dr. Ralf van Heek, Chef des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte, nennt vier größere Gruppen von Patienten.

Kinderarzt teilt betroffene Kinder in vier größere Gruppen ein

Zur ersten Gruppe zählt er Kinder, für deren Sprachstörungen keine eindeutige Ursache feststellbar sei. Diese würden logopädisch behandelt, mitunter langfristig.

Einer zweiten Gruppe ordnet er Heranwachsende zu, die aufgrund von Hörproblemen Sprech-Defizite aufweisen. Diese Gruppe mache einen großen Anteil aus.

Des Weiteren gebe es die Gruppe der nicht-deutschsprachigen Minderjährigen. „Oft können wir nicht beurteilen, ob sie ihre Muttersprache gut beherrschen“, so der Pädiater. Das erschwere die Diagnostik.

Sorgen bereite ihm die Gruppe von Kindern, die wegen mangelnder Sprachförderung auffielen, zugleich hohen Medienkonsum aufwiesen. Häufig spiele dabei der Bildungshintergrund der Eltern eine Rolle.

Auch Tanja Wesmann-Nimmergut nimmt diese Entwicklung wahr: „Eltern lesen Kindern weniger vor.“ Stattdessen würden Bilder oder Filme über Tablet-Computer konsumiert – mit Folgen für die Sprachentwicklung: „Die Kinder kommunizieren weniger aktiv.“ Insbesondere in diesen Fällen sieht van Heek Eltern vor der Aufgabe, den Spracherwerb ihrer Kinder durch gemeinsames Vorlesen, Singen, Spielen und Essen zu fördern.

Warnsignal: Wenn das Vorschulkind das „S“ nicht sauber aussprechen kann

Diese Warnsignale weisen dem Arzt zufolge auf Unterstützungsbedarf bei kleinen Kindern hin:

Der aktive Wortschatz eines zweijährigen Kindes sollte etwa 50 Begriffe enthalten. Wenn es stattdessen nur „Mama“ und „Papa“ sagt, ist dies auffällig.

Im Alter von drei Jahren sollte ein Kind bereits verständlich sprechen können. Die häufigsten Probleme: Verwechslung von Konsonanten, Lispeln.

Vor der Einschulung sollte das „S“ sauber ausgesprochen werden können, auch alle anderen Konsonanten sollten keine Probleme bereiten, ebenso wenig Worte wie Frosch, Krone, Knochen, Kleid.

Wer sich unsicher ist, dem empfiehlt Tanja Wesmann-Nimmergut, einen Arzt zu konsultieren. Dieser kann Sprachtherapien verordnen.

