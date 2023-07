Sprengung, die Dritte: Dieses Mal erfolgreich

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

aller guten Dinge sind drei - diese Wahrheit hat sich bei der Sprengung des Kesselhauses des alten Gemeinschaftkraftwerks in Kiel bewahrheitet. Nach der Panne gestern fiel heute das Gebäude, das zwei Detonationen trotzte. Obwohl die großen Stützen durch den Sprengsatz durchtrennt waren. Frank Behling und Kerstin Tietgen waren für Sie an der Kiellinie und haben den heiklen dritten Sprengversuch für Sie vor laufender Kamera kommentiert.

Vor einer Kamera haben sich auch erstmals die Wolfswelpen im Segeberger Forst gezeigt: Dass es Nachwuchs gab, deutete sich schon vor einiger Zeit an. Doch nun sind die Jungtiere in eine Fotofalle getappt. Sehen Sie selbst!

Ganz nah dran an Holstein Kiel sind weiterhin meine Kollegen Niklas Heiden und Matthias Hermann. Sie nutzen das Trainingslager in Österreich, um exklusive Interviews mit Spielern zu führen. Etwa mit Timo Becker, der sich zurück kämpft. Was nicht minder interessant ist: Wie das Debüt von KSV-Neuzugang Shuto Machino läuft, denn er steht im Testspiel gegen den 1. FC Slovacko in der Startaufstellung. Mehr dazu hier:

Im Training geschubst werden, kann auch Spaß machen: Redakteurin Merle Schaack auf dem Platz mit den Baltic Hurricanes Ladies. © Quelle: Karsten Freese

Frauen und Football? Die Kiel Baltic Hurricanes Ladies müssen oft Überzeugungsarbeit leisten, um neue Teamkolleginnen zu gewinnen. Meine Kollegin Merle Schaack hat‘s ausprobiert. Und gelernt: Kopf an – nicht nur bei der Positionswahl! Zum Artikel.

