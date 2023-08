Staat in der Verantwortung: C. Hiersemenzel zum Islamunterricht an Schulen

Kiel. Allen Lippenbekenntnissen zum Trotz: Kinder und Jugendliche aus islamischen Familien werden von Schleswig-Holsteins Bildungspolitik stiefmütterlich behandelt – zumindest, wenn es um ihre Religion geht. Die Zahlen einer Studie des Berliner Mediendienstes Integration sprechen eine klare Sprache: Von insgesamt 276 000 Schülern im Schuljahr 2021/22 besuchten 154 000 einen evangelischen, 2300 einen katholischen und 60 000 einen Ersatzunterricht – aber nur knapp 1100 erhielten das Fach Islamkunde. Wie kann das angehen?

In einer Gesellschaft, die durch Zuwanderung geprägt ist und in der Toleranz empfindlich ab- und zum Beispiel Antisemitismus skandalös zunimmt, darf es dem Staat nicht egal sein, wer für religiöse Bildung zuständig ist und welche Gruppierungen darauf Einfluss nehmen. Islamkunde muss, in welcher Form auch immer, fest an öffentlichen Schulen verankert werden.

Da schon jetzt klar ist, dass Schleswig-Holstein in absehbarer Zeit dafür weder Geld hat noch qualifiziertes Personal findet, sollte es sich ein Beispiel an Hamburg nehmen. Dort hat man mit einer interreligiösen Zusammenarbeit von Gemeinden und Gemeinschaften gute Erfahrungen gesammelt. Der Vorteil eines interreligiösen Unterrichts bestünde auch darin, dass Schülerinnen und Schüler im Klassenverband nicht nur die jeweils eigene, oft familiär bedingte religiöse Identität kennenlernen, sondern auch andere, zunächst fremd wirkende Glaubensrichtungen verstehen. Das wappnet gegen Eiferer und Radikale, die es übrigens nicht nur im Islam, sondern auch im Christentum gibt.

Eigentlich weiß man um all diese Vorteile in der schwarz-grünen Regierungskoalition und im Bildungsministerium von Karin Prien (CDU) sehr genau. Es wird Zeit zu handeln.

