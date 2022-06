Stadt, Land, Wohnung oder Haus: Welche Wohnform passt zu mir?

Welche Wohnform passt zu mir? Diese Frage ist heutzutage nicht mehr so einfach zu beantworten. Frauke Gerstenberg, Gastprofessorin für Raumstrategien an der Kieler Muthesiusschule plädiert für neue Wohnmodelle. „Wenn man sich in Rom umschaut, dann kann auch ein großer Balkon eine Art Garten sein.“

© Quelle: Silvia Marks/dpa