Städteverband: Bund soll Unterbringungskosten übernehmen

Schulen an sozialen Brennpunkten

Bis zu 90 000 Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein haben nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien im Verlauf ihrer Schullaufbahn besonderen Unterstützungsbedarf. An sozialen Brennpunkten will das Land auch in den nächsten Jahren besonders tätig werden. Jetzt streitet man sich mit dem Bund.