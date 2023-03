﻿Überraschende Wende: Kiel will die Imland-Klinik nun doch kaufen

Die Stadt Kiel und ihr Städtisches Krankenhaus (SKK) wollen nun doch Millionen in die Hand nehmen, um die finanziell angeschlagene Imland-Klinik des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu kaufen. Was nun geplant ist.

Die Fusionspläne sind gescheitert. Stattdessen will das Städtische Krankenhaus Kiel die Imland-Klinik nun kaufen.

Kiel/Rendsburg. Überraschende Wende im Ringen um die Imland-Klinik des Kreises Rendsburg-Eckernförde: Das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) strebt nun keine Fusion mehr an, sondern will die angeschlagene Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde kaufen.

Das SKK habe „mit Unterstützung der Landeshauptstadt Kiel ein Kaufangebot abgegeben“, teilt die Stadt mit. „Wir sind nach wie vor der Meinung, dass eine optimale Gesundheitsversorgung in der Region in kommunale Trägerschaft gehört“, so Roland Ventzke, Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses Kiel. „Eine gemeinsame Klinik bietet beiden Gesundheitsstandorten vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten, Synergien und letztendlich Zukunftsperspektiven. Für diese Überzeugung setzen wir uns weiterhin ein.“

Kiel: Imland-Klinik in kommunaler Hand behalten

Gerwin Stöcken, Kiels Gesundheitsdezernent und SKK-Aufsichtsratsvorsitzender, unterstützt das Vorhaben: „Parallel zum Kaufangebot müssen jetzt erneut intensive Gespräche geführt werden. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass wir gemeinsam die Gesundheitspolitik für die Kiel-Region aktiv gestalten, so wie wir es in unserer Absichtserklärung angekündigt haben.“

Die Krankenhausversorgung sei Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Zwar können sie dafür auch private Anbieter beauftragen, „jedoch bin ich der Auffassung, dass die kommunale Infrastruktur nicht privatisiert werden sollte“, so Stöcken. Denn jeder private Anbieter wolle Rendite zu erzielen. „Kommunale Daseinsvorsorge muss aber von den tatsächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung ausgehen und Versorgungssicherheit gewährleisten. Deshalb wollen wir dafür eintreten, die Imland-Klinik in kommunaler Trägerschaft zu halten.“

Stadt Kiel und SKK schweigen über Höhe des Kaufangebots

Der Generalbevollmächtigte Rainer Eckert bestätigte am Dienstag, dass insgesamt drei Angebote für die Imland-Klinik eingegangen seien. Die Frist dafür war am Montag abgelaufen. Er werde die Angebote nun bewerten und in dieser Woche noch mit dem Gläubigerausschuss beraten. Zum 1. April, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird, soll möglichst feststehen, wer den Zuschlag erhält.

Die Imland-Klinik hatte im vergangenen Dezember Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. Das Krankenhaus war in finanzielle Schieflage geraten. Wie hoch das Angebot Kiels ausfällt, wurde am Dienstag noch nicht bekannt.