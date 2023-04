﻿Start in Kiel: „Teddy“ zieht das U-Boot „U 17“ zum Rhein

Kiel. Der Abschied war etwas für Frühaufsteher. Kurz nach 6 Uhr startete „U 17“ in Kiel bei der Werft German Naval Yards zur 1000-Kilometer-Reise nach Sinsheim in Baden-Württemberg.

Das 460 Tonnen schwere U-Boot war am Freitag auf den Ponton „Lastdrager 27“ gesetzt und dort gesichert worden. In der Nacht zum Sonnabend löste sich dann das letzte Problem. Für den Kanaltransit bis zur Elbe benötigte der Schlepper „Teddy“ noch einen zweiten Schlepper, damit der Ponton auf Kurs gehalten werden kann.

Zwei Schlepper für den Nord-Ostsee-Kanal

Der aus Büsum geholte Schlepper „Noorcat“ übernahm diesen Auftrag. Die Kieler und Brunsbütteler Schlepper waren alle ausgebucht. Im Gespann ging es kurz vor 7 Uhr in die Südschleuse. Damit begann der erste Teil der Fahrt. Mit 15 Kilometern pro Stunde ging es danach westwärts. Kurz nach 11 Uhr wurde Rendsburg passiert.

Am Abend geht es von Brunsbüttel hinaus auf die Nordsee. Am Montagabend will der Schlepper „Teddy“ mit seinem Anhang dann in Rotterdam sein.

Zehn Tage Pause in Dordrecht

Nächste Woche soll in Dordrecht bei Rotterdam der Ponton für die Fahrt auf dem Rhein angepasst werden. Danach geht die Fahrt nach Köln voraussichtlich am 11. Mai weiter.

Das U-Boot soll Ende Mai in Sinsheim in Baden-Württemberg eintreffen und dort ausgestellt werden. Das Technikmuseum hat eine Internetseite für die Verfolgung der Fahrt eingerichtet.

In Kiel besteht noch für wenige Tage die Möglichkeit, ein Schwesterboot von „U 17“ aus der Nähe zu betrachten. „U 15“ liegt beim Kieler Schrotthandel auf der Kaikante an der Schwentinemündung.

Dort soll das Boot in den kommenden Wochen verschrottet werden. Dann gibt es an der Küste keine Boote des Typs 206A mehr. Nur zwei der Boote fahren aktuell noch in Kolumbien.