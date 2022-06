﻿Statt Kliemannsland: Andi Feldmann startet Moped- und Mofarennen in Jagel

Eigentlich wollte Brösel-Bruder und Werner-Rennfahrer Andi Feldmann bei einem Mofarennen im Kliemannsland antreten. Nach dem Skandal rund um Fynn Kliemann und der Eventabsage organisierte der Schleswig-Holsteiner jetzt kurzerhand ein eigenes Rennen in Jagel: den 50 CCM Funktionspunk Cup.

Jagel. In Jagel soll es am 9. Juli kesseln: Andi Feldmann, der jüngere Bruder von Werner-Zeichner „Brösel“, und seine Werkstattkumpel veranstalten ein großes Mofa- und Mopedrennen an der Wasserski-Anlage. Mit dem „Funktionspunk Cup“ haben sie kurzfristig eine Alternative zu einem ausgefallenen Event im Kliemannsland geschaffen.

„Wir waren eingeladen zum großen Mofarennen im Kliemannsland. Dann kam es zu den Enthüllungen über Fynn Kliemann bei Böhmermann im ZDF und wir haben als erstes Team abgesagt“, erzählt Nils Schrum. Der Schrauber gehört mit Christian Willer zum Rennteam von Andi Feldmann und fachsimpelt regelmäßig in Videos auf dessen Youtube-Kanal „Andis Funktionspunk“ mit 114.000 Abonnenten über das Basteln an Maschinen.