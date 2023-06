Stau auf der A1 bei Reinfeld und bei Sereetz: So ist die aktuelle Lage

Reinfeld/Sereetz. Stau auf der A 1 Richtung Ostsee: Kurz hinter der Anschlussstelle Bad Oldesloe in Fahrtrichtung Norden stockt der Verkehr am Vormittag bereits auf einer Länge von knapp sieben Kilometern. Mit einem Zeitverlust von zehn bis 15 Minuten müssen Verkehrsteilnehmer aktuell rechnen.

Ursache ist kein Unfall, sondern die Baustelle an der Anschlussstelle Reinfeld. Die Fahrbahn verengt sich von drei auf zwei Spuren. „Und sie wird gerade jeden Tag neu verschwenkt, da nicht mehr außen, sondern am Mittelpfeiler gearbeitet wird. Die regelmäßigen Fahrer müssen sich auch erst umgewöhnen, dadurch entsteht mehr Stau“, teilt die Autobahnpolizei Bad Oldesloe mit.

A1: Vier Kilometer Stau zwischen Lübeck und Reinfeld

Der Tipp der Verkehrsexperten: Vorsichtig fahren und die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten. Zwei Kilometer vor der AS Reinfeld wird der Verkehr erst auf 120, dann auf 100 und in der Baustelle auf 80 Stundenkilometer abgebremst. In Fahrtrichtung Süden ist die Höchstgeschwindigkeit schon ab Kreuz Lübeck auf 120 Stundenkilometer beschränkt. „Da hat es zu oft gekracht“, sagt die Autobahnpolizei. Laut ADAC stockt der Verkehr in Richtung Hamburg aktuell auf der A1 zwischen Kreuz Lübeck und der Anschlussstelle Reinfeld auf der Länge von vier Kilometern. Der Zeitverlust beträgt mindestens neun Minuten.

Außerdem wird aktuell eine Gefahr durch ein defektes Fahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen im Bereich der Abfahrt Lübeck-Moisling gemeldet (A1 Richtung Norden).

Stau auch auf der A1 zwischen Ratekau und Sereetz

Zwei Kilometer Stau auch auf der A 1 zwischen Fehmarn und Lübeck: Zwischen der Anschlussstelle Pansdorf und der Anschlussstelle Sereetz ist aktuell mit mindestens 15 Minuten Verzögerung zu rechnen, teilt der ADAC mit. „Durch den Umbau der Autobahn haben wir eine Fahrbahnverengung von zwei- auf einspurig. Der Verkehr staut sich durch die Baustelle zurück bis vor der Anschlussstelle Ratekau“, informiert die Autobahnpolizei Scharbeutz.

Sechs Kilometer Stau vor der Fehmarnsundbrücke

Viel Betrieb auch auf der Strecke von Fehmarn Richtung Oldenburg. Bedingt durch den Rückreiseverkehr des Bulli-Festivals stockt der Verkehr vor der Fehmarnsundbrücke auf mittlerweile sechs Kilometer. Auf den Zufahrten zur B 207 kommt man ebenfalls nur stockend voran.