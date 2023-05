Stau in der Stadt, Wolfsglück im Forst

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es vergeht kaum ein Tag, an dem das Thema Verkehr in unserer Morgenkonferenz nicht zur Sprache kommt. Mindestens ein Kollege oder eine Kollegin steht auf dem Weg in die Redaktion immer im Stau, hat gerade einen Anruf von einem verzweifelten Leser bekommen oder weiß von Familienangehörigen oder Freunden zu berichten, die über das Chaos auf den Straßen klagen. Kein Wunder, werden Sie denken. Das geht schließlich allen so. Der Ausbau der B404 zur A21 auf dem Stadtgebiet bis zum Barkauer Kreuz wurde von der Ratsmehrheit dennoch gerade erst abgelehnt. Dass der Bericht darüber auf der Liste der meistgeklickten Artikel auf KN-online ganz oben steht , ist so gesehen auch kein Wunder.

Der Countdown läuft. Am 12. Juni startet das Großmanöver Air Defender ganz offiziell. Und die Menschen in Schleswig-Holstein werden es hören. Denn über ihren Köpfen werden Luftkämpfe geübt. Die Vorbereitungen für das Manöver der Superlative laufen längst. Gestern Abend landeten die ersten großen Transportflugzeuge in Jagel. Mein Kollege Frank Behling war dabei.

„Nun ist es passiert“, sagte mein Kollege am Telefon. Was er meinte: Schleswig-Holstein hat nun doch ein erstes Wolfsrudel. Die Auswertung einer Fotofalle habe den Nachweis erbracht, hieß es ganz offiziell vom Umweltministerium. Auf dem Foto sei ein Gesäuge bei einem Muttertier zu erkennen - ein „deutliches Indiz“. Die Jungtiere wurden indes noch nicht gesichtet. Sie befinden sich wahrscheinlich noch im Bau. So oder so: Die Debatte um den Wolf, besser: die Wölfe in Schleswig-Holstein dürfte neuen Auftrieb bekommen.

Bild des Tages





Das ist der Beweis: Auf dem Foto, das vom schleswig-holsteinischen Umweltministerium zur Verfügung gestellt wurde, erkennen Experten, dass es sich um ein Muttertier handeln muss. © Quelle: LFU SH

Wird Schleswig-Holstein nun doch zum Wolfsland? Was lange Zeit niemand für möglich gehalten hätte, ist nun offenbar eingetroffen. Ein Wolfspaar hat Nachwuchs bekommen. Im Bereich des Segeberger Forstes wurde die Fähe GW2656f mit Gesäuge abgelichtet.

