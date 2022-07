﻿Stau in SH: A7 in Richtung Norden besonders betroffen

Volle Autobahnen in Schleswig-Holstein: Ferienzeit und Baustellen führen am Sonnabendvormittag zu den erwarteten Verkehrsstaus im Norden. Auf der A7 zwischen Bordesholm und Schleswig staut es sich am längsten. Auch auf der A1 Richtung Lübeck ist Geduld gefragt.

Florian Sötje WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket