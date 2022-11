﻿A7 von Donnerstagabend bis Montagmorgen voll gesperrt: ADAC erwartet Staus

Kiel/Hamburg. Wer in den kommenden Tagen mit dem Auto gen Hamburg fahren will, muss sich auf Staus gefasst machen. Weil für den Ausbau der A 7 drei alte Brücken abgerissen werden müssen, wird die Autobahn rund um den Elbtunnel ab Donnerstagabend für 79 Stunden voll gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH Nord mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die drei alten Brücken an der Behringstraße, dem Osdorfer Weg und der Bahrenfelder Chaussee müssen weg, weil die Autobahn von sechs auf acht Spuren erweitert wird und sie im Bereich Altona einen Lärmschutzdeckel bekommen soll. Auch im Elbtunnel und weiter südlich finden am Wochenende Bauarbeiten statt.

Vollsperrung der A7: Ausweichrouten über die A1, A21 und B205

Die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Waltershof beginnt deshalb am Donnerstagabend um 22 Uhr, die Auffahrten sind schon eine Stunde früher dicht. Das betrifft auch die Auffahrt Stellingen in Richtung Süden. Am Freitagabend wird die Sperrung dann bis Hamburg-Heimfeld ausgedehnt. Erst am Montag gegen 5 Uhr soll die Strecke wieder frei sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir empfehlen, die Vollsperrung weiträumig zu umfahren und auf unnötige Fahrten zu verzichten“, sagt Karina Fischer von der Autobahn GmbH Nord. Der überregionale Verkehr zwischen Hannover und Flensburg soll die Vollsperrung über die A 1 (Bremen-Lübeck), A 21 (Bargteheide-Bad Segeberg) und die B 205 (Bad Segeberg-Neumünster) umfahren. Die Autobahn-Gesellschaft befürchtet vor allem am Freitag erhebliche Verkehrsprobleme auf den Ausweichrouten.

Das prognostiziert auch der ADAC Schleswig-Holstein: „Gerade der Berufs- und Pendlerverkehr, aber auch die Ausflügler werden am Freitag leider auf chaotische Stauverhältnisse stoßen“, so Sprecher Rainer Pregla. Die unumgängliche mehrtägige Vollsperrung werde zu einem massiven Staugeschehen vor und hinter dem Elbtunnel führen.

Die empfohlenen Ausweichstrecken dürften schnell derart überlastet sein, dass Autofahrende mit sehr langen Wartezeiten rechnen müssen. „Wir empfehlen, sofern möglich, im Homeoffice zu arbeiten, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen oder geplante Fahrten unbedingt zu verschieben.“

Warum dauert der Abriss der Brücken so lange?

Die erste Hälfte der Brücken wurde bereits im März 2021 abgerissen, auf dem zweiten Teil lief der Verkehr noch bis vor Kurzem einspurig. Nun wird jeweils die zweite Hälfte abgebrochen. Das sei insbesondere an der Bahrenfelder Chaussee zeitaufwendig, obwohl es sich dabei um das kleinste der drei Bauwerke handele, sagt Fischer. Darin sei ein extrem hoher Anteil an Bewehrungsstahl verbaut. "Sie besteht fast aus mehr Stahl als Beton." Folglich muss zuerst mit einem Picker am Bagger der Beton abgebröckelt werden, bevor die Stahlteile zerschnitten werden können. Das wäre in weniger als 79 Stunden nicht zu schaffen gewesen – selbst die seien knapp bemessen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass für das Wochenende ein Kälteeinbruch und Frost angekündigt sind, behindert die Abrissarbeiten nicht direkt. „Um Staubbildung zu verhindern, müssen wir aber wässern, und dadurch können dann glatte Flächen entstehen. Damit wir keine Eisbahn hinterlassen, müssen wir also streuen.“ Das bedeute zusätzlichen Aufwand, darauf sei die Autobahn-Gesellschaft aber in dieser Jahreszeit eingestellt gewesen.

Bahnen im Norden fahren „wieder weitgehend stabil“

Für die Deutsche Bahn ist es nach eigenen Angaben noch nicht absehbar, ob die Sperrung für ein deutlich höheres Fahrgastaufkommen in Regionalzügen sorgen wird. Immerhin hat sich die Situation bei der Bahn offenbar beruhigt, wo es zuletzt wegen hohen Krankenstands zu vielen Zugausfällen gekommen war.

„Wir fahren wieder weitgehend stabil“, so eine Sprecherin. Weil es aber immer zu vereinzelten Ausfällen kommen könne, sei es ratsam, sich vor der Fahrt online über eventuelle Störungen bei den Verbindungen zu informieren.