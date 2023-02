Staus im Norden? Schlimmer geht immer

In Schleswig-Holstein summierten sich die Staus 2022 auf mehr als 14.000 Kilometer. Der Zugbetreiber Erixx will nach seinem Fehlstart mehr Züge einsetzen. Und die FDP im Landtag sorgt sich um die Streichung des Wortes „Straßenbau“. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

Auch in Schleswig-Holstein ein bekanntes Bild: Stau auf der Autobahn A7 vor dem Elbtunnel in beide Fahrtrichtungen.

man stelle sich das vor - eine Autoschlange (Stoßstange an Stoßstange) vom Kieler Wilhelmplatz bis zur Champs Élysées in Paris. Und das auf 14 Spuren gleichzeitig. Das entspricht in etwa der Gesamtlänge aller Staus in Schleswig-Holstein, die der ADAC für das vergangene Jahr registriert hat. Insgesamt standen die Autofahrer demnach 7793 Stunden lang im Stau. In dieser Zeit hätte ein einzelner Mensch beispielsweise mehr als 100 Mal alle 73 Folgen von „Games of Thrones“ an einem Stück gucken können - warum auch immer man das tun sollte. Deutlich wird daran vor allem eines: Wir verplempern jede Menge Lebenszeit, ohne einen Meter voran zu kommen. Und als sei das noch nicht schlimm genug, verweist der ADAC darauf, dass die Staubilanz für Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern sogar noch halbwegs moderat sei. Schlimmer geht immer.

Nach dem grandiosen Fehlstart des neuen Zugbetreibers auf der Strecke zwischen Kiel und Lübeck soll es nun langsam besser werden. Erixx kündigte an, dass ab kommenden Montag wieder deutlich mehr Züge unterwegs sein sollen. Immerhin. Richtig zufrieden kann einen das allerdings noch nicht machen. In den Abend- und Nachtstunden ist weiterhin mit Ausfällen zu rechnen. Und zwischen dem Kieler Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf sind die Pendlerinnen und Pendler weiter auf den Bus angewiesen.

Da kann man die Sorge der FDP im Landtag fast nachvollziehen, die sich an einer von Schwarz-Grün geplanten Namensänderung stört. Die Landesregierung will nämlich aus dem guten alten „Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr“, liebevoll auch LBV genannt, den „Landesbetrieb Verkehr“ machen. Merken Sie was? Da fehlt dann künftig das Wörtchen „Straßenbau“. Der FDP-Landtagsabgeordnete Bernd Buchholz, der vor einiger Zeit noch Verkehrs- und Wirtschaftsminister war, ist jedenfalls alarmiert. Soll der Straßenbau jetzt komplett eingestellt werden?, fragt der Liberale hintersinnig. Der Aufwand, den eine solche Namensänderung verursacht, würde ansonsten ja wohl kaum einen Sinn ergeben. Wie auch immer. Wer sich fragt, ob wir keine anderen Probleme haben, als Landesbetriebe umzubenennen, hat nicht ganz unrecht.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Beim Jump & Race Masters 2018 flog Kai Haase durch die Lüfte. Nach einem Oberschenkelhalsbruch baut er 2023 die Strecke. © Quelle: Frank Peter

Das Int. Jump & Race Masters ist zurück. Mit einem Jahr Verspätung steigt am Sonnabend und Sonntag die 25. Auflage des Motorsportspektakels in der Kieler Wunderino-Arena. Mit dem 31-jährigen zurzeit verletzten Kai Haase baut beim Jubiläum erstmals ein aktiver Freestyler die Supercross-Strecke.

Meine Lieblingsgeschichte

