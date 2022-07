﻿Staus in Schleswig-Holstein: Ferienauftakt sorgt für volle Straßen

In gleich sechs Bundesländern begannen am Sonnabend die Sommerferien. Die Straßen im Norden waren deswegen voll – besonders auf der A1 und A7 staute es sich. Am Nachmittag entspannte sich die Lage etwas.

Kiel. Reiseverkehr und Baustellen haben am Sonnabend erneut volle Straßen im Norden verursacht. Besonders betroffen waren die A1 und die A7. So staute es sich auf der A1 aufgrund eines Unfalls zwischen Bad Oldesloe und dem Kreuz Lübeck. Drei Autos waren dort in einen Unfall verwickelt und sorgten für eine Vollsperrung, wodurch laut ADAC mit mindestens einer Stunde Zeitverlust zu rechnen war. Mittlerweile sind alle Spuren wieder freigegeben.

Auch auf der A7 mussten Autofahrer Geduld mitbringen. So staute es sich dem ADAC zufolge in der Nähe von Rendsburg in beiden Richtungen auf bis zu elf Kilometern Strecke. In Hamburg stockte der Verkehr zudem in beiden Richtungen auf jeweils sechs Kilometern.

Stau am Grenzübergang zu Dänemark

Auch ansonsten ging es auf der A7 sowie zwischen Hamburg und der dänischen Grenze in Richtung Norden oft nur im Schritttempo voran. Für Verzögerungen sorgten unter anderem Kontrollen an der dänischen Grenze. Am Grenzübergang Ellund bildete sich am Mittag ein etwa drei Kilometer langer Stau.

Das große Verkehrschaos blieb aber aus. „Der Reiseverkehr hält sich aktuell insgesamt in Grenzen“, sagte ein Sprecher der Hamburger Verkehrsleitzentrale gegen 15.30 Uhr. So gebe es zwar an einigen Stellen stockenden Verkehr, insgesamt sei die Lage aber ziemlich entspannt.