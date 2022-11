﻿Steigende Kosten bringen Tagesmütter an ihre Grenzen

Die Kostenexplosionen bringen Tagespflegepersonen in Schleswig-Holstein an ihre Grenzen. Die Förderpauschalen reichen nicht mehr, um ihre Kosten zu decken, erzählen zwei Tagesmütter. Erste Kolleginnen geben schon auf, werden es mehr, dürfte das die Betreuungssituation verschärfen, warnen sie.

Kiel. Inflation und hohe Energiekosten bringen Tagesmütter wie die Kielerin Khadija Ike in finanzielle Nöte. „Es drückt aufs Gemüt, wenn du denkst: Ich komme mit den Kosten nicht über die Runden und gleichzeitig sollst du fröhlich mit den Kindern spielen“, sagt die 50-Jährige. Viele Kolleginnen könnten die steigende Preise kaum noch mit ihren Einnahmen decken. Ike spricht für die Interessengemeinschaft der Kindertagespflegepersonen aus Kiel.

Zwar sind sie selbstständig, weil sie aber öffentlich geförderte Betreuungsplätze anbieten, können sie nicht einfach mehr Geld von den Eltern verlangen, sondern bekommen feste Fördersätze von den Kommunen. Laut Statistikamt Nord arbeiteten zuletzt 1844 Kindertagespflegepersonen in Schleswig-Holstein, 96 Prozent sind weiblich.

Tagesmütter warnen vor Folgen für Betreuungssituation

"Es wird immer mehr Kindertagespflegepersonen zu viel und sie geben ihre Selbstständigkeit auf. Bei uns im Kreis Plön sind wir fünf Prozent weniger als vor einem Jahr", sagt Brigitte Oberschelp, Vorsitzende des Landesverbands Kindertagespflege Schleswig-Holstein e.V. und Tagesmutter in Preetz. Viele hätten keine Kraft mehr.

„Es gibt nicht genug Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren. Wenn wir jetzt auch noch weniger werden, ist das ein echtes Problem“, sagt Ike. Von rund 2800 Betreuungsplätzen für Unter-Drei-Jährigen in Kiel waren zuletzt laut Bedarfsplanung der Stadt 445 Plätze in der Kindertagespflege. Über die Hälfte davon decken freiberufliche Kräfte ab, die anderen sind bei Trägern angestellt. Sie könne sie sich vor Elternanfragen kaum retten, weil der Bedarf so hoch sei. Aber die Unterstützung aus der Politik fehle ihr, sagt Ike.

Ihre monatliche Vergütung setzt sich aus einer Erstattung ihres Sachaufwands – etwa für Spielsachen, Bastelmaterial oder Hygieneartikel – und der Anerkennung ihrer Arbeitsleistung zusammen. Hinzu kommen Zuschüsse zur Unfall-, Krankenversicherung und Altersvorsorge. In Kiel wird für den Sachaufwand 1,14 Euro pro Kind pro Stunde berechnet. Arbeitet die Tagesmutter in angemieteten Räumen, sind es 24 Cent mehr. Der Anerkennungsbetrag liegt je nach Qualifikation bei 4,95 Euro oder 5,28 Euro.

Sachaufwandspauschale reicht Tagespflegepersonen nicht, um Ausgaben zu decken

Das Land will durch einen Energiekostenzuschlag von 8 Cent für das Jahr 2023 unterstützen, mit dem Vorschlag von CDU und Grünen befasst sich am Freitag das Parlament. Die Sachaufwandspauschale wird jährlich angepasst und soll um zwei bzw. drei Cent steigen. Auch der Anerkennungsbetrag wird um bis zu 12 Cent erhöht.

„Das wird nicht ausreichen“, befürchtet Oberschelp. Die Kalkulation im Kita-Gesetz 2019 sei von Beginn an zu niedrig angesetzt worden. Die Grundlagenberechnung für Sachaufwandspauschale und Anerkennungsbetrag müsse neu aufgestellt werden, fordert sie. Bei einer Blitzumfrage des Verbands hatten kürzlich 60 Prozent zurückgemeldet, dass ihre Sachkosten nicht durch die Pauschale gedeckt sind. Die Tagesmütter zwacken sich das Geld dann vom eigenen Lohn ab.

Eltern müssen inzwischen Essen für ihre Kinder selbst mitbringen

In Kiel ist zudem die Gebühr, die die Tagesmutter für die Verpflegung der Kinder abrechnen dürfen, auf 40 Euro im Monat gedeckelt. Das ist nicht in allen Kreisen so. „Die Preise für Lebensmittel sind derart gestiegen, dass viele Kolleginnen so kein Frühstück und Mittagessen mehr anbieten können – schon gar nicht in Bioqualität und einer größeren Variation an Obst und Gemüse“, sagt Oberschelp.

Auch bei Ike müssen die Eltern nun den Kindern ihr Essen mitgeben. „Ich musste ihnen sagen, dass ich das nicht von meinem Geld bezahlen kann. Das ist doch erbärmlich.“

Bei der Steuererklärung können die Tagespflegepersonen zwar eine Betriebskostenpauschale von ihren Einnahmen abziehen, dafür sind maximal 300 Euro je Vollzeit-Kind und Monat vorgesehen. „Dieser bundesweit einheitliche Wert hat sich seit 2009 nicht verändert, aber die Preise schon.“ Darunter fallen nicht nur Anschaffungen für Spielzeug oder Krippenwagen, sondern auch Miete, Strom und Heizung. Für letzteres habe sie eine Erhöhung von 87 Euro pro Monat bekommen, sagt Ike.

Zwar gibt es die Möglichkeit die tatsächlichen Kosten einzureichen, „aber dann müsste ich jeden kleinsten Kassenbon abgeben“, sagt Ike. Das wäre zu viel Aufwand. „Mein Job ist es doch, Kinder zu betreuen und nicht, einen Papierkrieg zu führen.“

Ein zusätzliches Problem ist für die Tagespflegepersonen die Regelung für Ausfallzeiten. Es werde in den Städten und Kreisen unterschiedlich gehandhabt, wie viele Tage bei Urlaub und Krankheit die Förderung fortgezahlt wird. Das führe örtlich dazu, dass manche Tagesmutter krank weiterarbeite, weil sie sich den finanziellen Verlust nicht leisten könne.