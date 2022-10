﻿Erste Gastronomen in Schleswig-Holstein streichen den Festtagsbraten

Eine Weihnachtszeit ohne Festtagsbraten? Sowohl in der Gastronomie als auch am heimischen Esstisch könnte das in Schleswig-Holstein 2022 Wirklichkeit werden. Denn Gänse und Enten sind so teuer wie nie. Die ersten Gastronomen erwägen deshalb, sie gar nicht erst auf die Karte zu setzen.

Kiel. Für seine Festtagsbraten ist Jochen Strehler in ganz Kiel bekannt. Wer seine Gäste mit einer Weihnachtsgans beglücken will, vor deren Zubereitung aber zurückschreckt, kann bei dem Koch alle Jahre wieder ein perfekt vorgegartes Exemplar bestellen, das im Ofen nur noch vollendet werden muss. Doch 2022, sagt Strehler, könnte das erste Jahr werden, in dem er in seinem Gildepark keine Gänse anbieten wird: „Für ein Fünf-Kilo-Exemplar zahle ich im Einkauf aktuell locker 80 Euro. Wenn ich wirtschaftlich arbeiten will, müsste ich von meinen Kunden dafür dann 250 Euro verlangen. Das machen nicht mehr viele mit.“ Womöglich werde er in dieser Saison daher nur eine Handvoll Gänse bestellen – und auch den Martinstag am 11. November auf seiner Angebotstafel geflissentlich ignorieren.

Jochen Strehler ist nicht der einzige Koch, der sich in diesem Jahr mit diesem Problem auseinandersetzen muss. „Viele unserer Mitgliedsbetriebe stellen sich derzeit die Frage, ob sie sowohl den Gänse- als auch den Entenbraten 2022 ganz aussetzen sollen“, bestätigt Stefan Scholtis, der Landesgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Schleswig-Holstein (Dehoga). Die Preise sowohl für Gänse als auch für Enten seien in letzter Zeit so enorm gestiegen, dass die Gastronomen sie gezwungenermaßen an ihre Gäste weitergeben müssten. „Und der Durchschnittsverdiener überlegt sich dann schon, ob er passt oder lieber etwas anderes bestellt“, prophezeit Scholtis.

Produzent Frank Gadow vom Schönmoorer Hof in Rickling muss seine Preise für Gänse und Enten um bis zu 40 Prozent anheben

Was zu diesem Anstieg geführt hat? Frank Gadow, der auf seinem Schönmoorer Hof in Rickling jedes Jahr Tausende von Gänsen und Enten großzieht, muss nicht lange nachdenken: „Das Futter ist teurer geworden, der Strom ist teurer geworden, und das Angebot an Küken ist wegen der Vogelgrippe um etwa 40 Prozent zurückgegangen.“ Vor diesem Hintergrund plant der Produzent, seine Preise für Gänse und Enten in diesem Jahr um 30 bis 40 Prozent zu erhöhen. „Für die Restaurants wird es in Anbetracht derart veränderter Einkaufspreise in diesem Jahr tatsächlich schwierig, den Einkauf zu kalkulieren und ihre Karten zu planen. Ich denke, dass die Gäste in den Städten bei entsprechenden Erhöhungen leichter mitziehen werden. Ob das aber ebenso auf dem Land funktioniert, ist eine andere Frage.“

Bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein hofft man, dass der Anlass die Verbraucher in Gönnerlaune bringt

Auch bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein zeigt man sich aufgrund des Themas besorgt. „Wegen der Vogelgrippe sind in diesem Jahr europaweit ein Drittel weniger Barbarie-Enten im Angebot“, berichtet Karsten Hoeck von der Marktabteilung der Kammer. Gerade hat er sich mit einem Züchter aus Angeln ausgetauscht: „Der hat für ein Kilo Gans im vergangenen Jahr zwischen 14 und 18 Euro genommen. In diesem werden es 18 bis 24 Euro sein.“ Dass in Anbetracht solcher Steigerungsraten mancher Verbraucher auf die preiswertere Tiefkühlgans aus Polen zurückgreifen wird, kann der Experte nicht ausschließen. „Die stammt dann allerdings aus Stallhaltung und hat eine harte Aufzucht hinter sich“, gibt Hoeck zu bedenken. Und im Gegensatz zu anderen, ebenfalls teurer gewordenen Lebensmitteln sei die Festtagsgans natürlich ein Produkt, das man sich ohnehin nur zu besonderen Anlässen gönne: „Da ist die Mehrausgabe sicher einfacher zu verkraften.“

Darauf hofft auch Anette Rieger vom Hof Kubitzberg in Altenholz, der zum November wieder seine Bioland-Gänse verkaufen wird. „Wir werden unsere Preise ebenfalls erhöhen – allerdings in einem moderaten Rahmen“, kündigt sie an. Das Gros ihrer Ware werde traditionsgemäß zum Fest zubereitet. „Weihnachten ist ein einmaliger Anlass“, sagt Rieger. „Da gönnt man sich bewusst etwas.“

Allerdings habe sie in den vergangenen Jahren auch erstmals die Erfahrung machen müssen, dass Kunden wegen der Pandemie Familienfeiern wieder abgesagt und ihre Bestellungen storniert haben. Vor dem Hintergrund der sich derzeit dynamischer entwickelnden Corona-Lage könnte sich das schlimmstenfalls auch in diesem Jahr wiederholen.

Diese Möglichkeit bereitet auch Jochen Strehler Sorge. „Aus Vorsichtsgründen hat bei uns im Gildepark gerade schon wieder der erste Betrieb seine Weihnachtsfeier abgesagt“, berichtet der Koch. Sollten sich diese Tendenzen weiter verstärken, würden Gänse und Enten auf den Speisekarten der Gastronomen auch aus diesem Grund zu einem Risikofaktor werden. „Eine überschüssige Portion Rinderbug kann ich in einem solchen Fall noch einmal einfrieren und zu einem späteren Zeitpunkt verarbeiten“, sagt Strehler. Das würde mit Gänsen und Enten zwar im Prinzip auch funktionieren. „Aber anders als beim Grünkohl ist die Festtagsbraten-Saison nach den Festtagen endgültig vorbei.“