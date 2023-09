Steigender Meeresspiegel, Entführung Thema im Ausschuss, THW in der Champions League

Von Kiel nach Leipzig

Debütalbum und Konzert in Kiel: Die zwei Heimaten von Blush Always

Von Kiel nach Leipzig zog es Katja Seiffert alias Blush Always – die Liebe. Beide Städte empfindet sie als „Homebase“. Beide stehen am Beginn ihrer Tour ab Anfang Oktober. Im Gepäck hat Blush Always ihr Debütalbum „You Deserve Romance“, das am 29. September erscheint – fast acht Monate verspätet.