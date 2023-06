Newsletter „Post aus dem Newsroom“

Steinmeier in Eckernförde / Neues auf der Kieler Woche

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft bei seinem Besuch in Eckernförde Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse der dänischen Schule.

Hoher Besuch in Eckernförde, Neues von der Kieler Woche und zum Flugzeugabsturz in Hohn vor einigen Wochen: Diese und weitere Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.