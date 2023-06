﻿Mutter und Kind sterben nach Sturz von Stena-Fähre

Kiel/Karlskrona. Am Donnerstag ereignete sich auf der „Stena Spirit“ eine Tragödie: Kurz nach 16 Uhr stürzte zunächst ein siebenjähriges Kind vom Deck in die Ostsee. Wenig später sprang die Mutter hinterher. Die Fähre befand sich zu diesem Zeitpunkt mitten auf der Ostsee. Das Schiff kam aus Gdingen und war auf dem Weg nach Karlskrona – rund 100 Seemeilen nördlich der polnischen Küste.

Der Kapitän der Fähre löste die „Mann über Bord“-Rolle aus, drehte die Fähre auf Gegenkurs und ließ ein schnelles Rettungsboot zu Wasser. Gleichzeitig startete einer der beiden Bordhubschrauber von Bord der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“. Nach etwa einer Stunde konnten Mutter und Kind nacheinander im Wasser treibend gefunden werden. Beide waren zum Zeitpunkt der Rettung jedoch bereits leblos und mussten reanimiert werden.

Unglück auf der Stena: Im Krankenhaus wurde der Tod von Mutter und Tochter festgestellt

Ein Hubschrauber brachte sie nach Schweden in ein Krankenhaus. Von dort kam am Freitag die traurige Nachricht: Ein Sprecher der polnischen Polizei in Warschau bestätigte den Tod der beiden laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Die Nachricht sei aus Schweden übermittelt worden, um die Angehörigen zu informieren.

Die Hintergründe des Unglücks sind noch völlig unklar. Ersten Berichten zufolge soll zunächst das siebenjährige Kind von der „Stena Spirit“ ins Meer gefallen sein. Die 36-jährige Mutter sei dann unmittelbar danach von der fahrenden Fähre gesprungen, hieß es an Bord. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte in dem Seegebiet sonniges und ruhiges Wetter. Deshalb waren die Chancen für eine Rettung eigentlich sehr gut.

Die schwedische Polizei in Karlskrona führt nun die Ermittlungen und befragte noch am Donnerstag die Besatzung. Auch die Passagiere der Fähre wurden gebeten, Videos oder Fotos von der Fahrt zur Verfügung zu stellen. Unklar ist auch, ob weitere Angehörige der Familie an Bord waren.

Die Fähre „Stena Spirit“ ist die ehemalige „Stena Scandinavica“, die von 1988 bis 2011 auf der Linie Kiel-Göteborg verkehrte. Seit 2011 verkehrt das Schiff unter dem Namen „Stena Spirit“ auf der Route Karlskrona-Gdynia. Das Schiff kann 1700 Passagiere und etwa 600 Autos befördern. Zusammen mit zwei weiteren Fähren pendelt es täglich zwischen Polen und Schweden.

