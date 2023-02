﻿Viele Grauzonen: Sterbehilfe in Deutschland soll neu geregelt werden

Gartenhandschuhe an und raus in die Beete – vielen juckt es schon wieder in den Fingern. Denn in Gärtnereien, Gartencentern und selbst in Supermärkten sind Primeln, Narzissen und Tulpen bunte Hingucker und Frühlingsboten. Doch ist es schon sinnvoll, im Garten aktiv zu werden?