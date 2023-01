﻿Sternsinger in SH: Weniger Kinder bringen nach Corona-Pause den Segen

Kiel. „Mit frohen Liedern kommen wir zum neuen Jahr vor eure Tür“, schallt es durch das Foyer des Umweltministeriums. Tobias Goldschmidt (Grüne) hat königlichen Besuch. Für die vier Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Heinrich aus Kiel ist es der erste Einsatz diese Saison.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Traditionell ziehen um den Dreikönigstag am 6. Januar als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidete Kinder von Tür zu Tür und bringen einen Segen. Auch evangelische Gemeinden beteiligen sich an der Aktion. Doch dieses Jahr gibt es Nachwuchsprobleme bei den jungen Spendensammlern.

16 statt 40 Sternsinger für Gemeinde St. Heinrich unterwegs

"Wir haben dieses Mal vier Gruppen zusammengekriegt, das sind 16 Kinder. Sonst waren es meist etwa 40 Kinder", erzählt Mutter Anja Keil. Die Sternsinger, die in den Vorjahren unterwegs waren, seien nun Teenager und hätten in ihrem Alter keine Lust mehr auf das Spendensammeln in Verkleidungen. "Die Großen hören auf, aber es kommen nach der Pandemiepause nicht so viele neue Kinder nach wie früher." Weil in der Corona-Zeit weniger Programm für Kinder in Kirchen stattfinden konnte, müssten sie erst wieder für das Gemeindeleben zurückgewonnen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Katharina Möbus gehört zu den Sternsinger-Neulingen. „Meine große Schwester und meine Eltern haben das früher auch gemacht“, erzählt die Achtjährige. Sie wäre gerne schon vor zwei Jahren eingestiegen, aber das sei wegen Corona nicht möglich gewesen.

Im Erzbistum Hamburg gibt es im Schnitt 2000 Sternsinger

Das Erzbistum Hamburg bestätigt, dass einige Gemeinden große Schwierigkeiten hatten, Kinder für die Aktion zu gewinnen. "Sternsingen lebt von der Tradition und von der Weitergabe dieser Erfahrung an Jüngere. Durch die Pandemie fehlen uns de facto zwei Jahrgänge", sagt Sprecher Marco Chwalek. "Wir hoffen, dass wir in ein bis zwei Jahren wieder auf dem alten Niveau sind."

Manche Gemeinden erlebten auch eine gegenteilige Entwicklung und es laufe besser als zuvor. „Dort scheint die Pandemie dazu geführt zu haben, dass Kinder oder ihre Eltern umso motivierter sind, endlich wieder aktiv werden zu können und Menschen zu begegnen.“ Bislang waren stets rund 2000 Kinder als „Heilige Drei Könige“ im Erzbistum unterwegs. Wie viele es dieses Jahr genau sind, könne er erst nach Ende der Aktion sagen.

Sankt Vicelin setzt in Plön und Lütjenburg auf Briefaktion als Alternative

„Wir haben schon vor der Pandemie einen leichten Rückgang gehabt, weil die Zahl der katholischen Familien mit Kindern in Plön weniger geworden ist“, sagt Gemeindereferent Hubertus Lürbke von der Pfarrei Sankt Vicelin, deren Einzugsgebiet von Eutin bis Preetz reicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch klappte es bislang, ein paar Gruppen in Plön und Lütjenburg für die Hausbesuche zu finden. Dieses Jahr war das anders. Deshalb können nur Segensaufkleber verteilt oder per Post verschickt werden. „Das soll dafür sorgen, dass die Aktion im Bewusstsein bleibt.“Lürbke hofft, dass sich für nächstes Jahr wieder genug Kinder finden – etwa durch intensivere Kontakte zu Schulen.

Andere Gemeinden mit Sternsinger-Mangel legen die Besuche auf mehrere Tage, um mehr Haushalte abdecken zu können oder bieten einen „Segen to Go“ an einem zentralen Ort wie dem Marktplatz an.

Spenden der Dreikönigsaktion gehen dieses Jahr primär nach Indonesien

Die Kinder aus St. Heinrich ziehen am Sonnabend von Haus zu Haus. Franziska Keil (11) und Luisa Zwenke (12) sind zum sechsten Mal dabei. „Es macht mir Spaß. Ich finde es schön, wenn die Leute sich freuen, wenn wir kommen“, sagt Franziska. Hendrik Zwenke macht seit der ersten Klasse mit. Der Zehnjährige und Schwester Luisa finden, dass es nie das Gleiche sei. „Die Texte sind zum Beispiel immer unterschiedlich.“ Trotz Aufregung beim Minister als Zuhörer sind sie aber textsicher bei „Stern über Bethlehem“ und ihrem Segensspruch.

Franziska klettert auf einen Tritthocker und klebt einen Streifen mit "20*C+M+B+23" über die Tür. Das steht für "Christus segne dieses Haus". Dann übergibt Goldschmidt, der als Kind selbst Sternsinger war, ihnen im Ministerium gesammelte Spenden. "Es ist großartig, dass sich die Sternsingerinnen und Sternsinger für Kinder einsetzen, denen es nicht so gut geht."

Die Aktion steht 2023 unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Im vergangenen Jahr kamen in Schleswig-Holstein rund 117.000 Euro Spenden zusammen.