Im Prinzip lässt sich die Grundsteuer in Schleswig-Holstein einfach berechnen. Der Steuerwert wird mit dem Messbetrag und dem Hebesatz multipliziert. Wie die einzelnen Faktoren gebildet werden, können aber selbst Steuerexperten kaum erklären.

Die Grundsteuer spült jährlich mehr als 400 Millionen Euro in die Kassen der schleswig-holsteinischen Kommunen – und ist damit eine der wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden.

Kiel. Die Höhe der Grundsteuer wird nach dem in Schleswig-Holstein angewandten Bundesmodell in drei Schritten in einem äußerst komplizierten Verfahren ermittelt. Ein Überblick:

Grundsteuerwert

Im ersten Schritt ermittelt das Finanzamt den Grundsteuerwert zum Stichtag 1. Januar 2022. Dieser Wert wird aus dem kapitalisierten Reinertrag (fiktive Jahresmiete abzüglich angenommener Bewirtschaftungskosten) sowie dem abgezinsten Boden- und Immobilienwert (abhängig von Lage, Nutzungsart und Baujahr) gebildet. Grundlage sind die Angaben der Eigentümerinnen und Eigentümer unter anderem zu Bodenrichtwert, Fläche des Grundstücks, Alter des Gebäudes sowie dazu, ob und wie das Gebäude privat oder betrieblich genutzt wird. Am Ende verfasst das Finanzamt einen Grundsteuerwertbescheid.

Steuermessbetrag

Im zweiten Schritt errechnet das örtlich zuständige Finanzamt den Steuermessbetrag des Grundstücks zum 1. Januar 2025. Der Messbetrag ist das Produkt aus dem Grundsteuerwert und einem Bundesfaktor. Er beträgt für Ein- und Zweifamilienhäuser 31/1000. Am Ende erlässt das Finanzamt einen Grundsteuermessbescheid.

Kommunaler Hebesatz

Im dritten Schritt kommen die Kommunen ins Spiel. Die Gemeinden und Städte legen den Hebesatz (in Prozent) fest, mit dem die Steuermesszahl multipliziert wird. Das Ergebnis ist die Jahres-Grundsteuer, die ab 2025 zu zahlen ist.

So wird gerechnet

Etwas anschaulicher wird die Schrittfolge zur neuen Grundsteuer mit einer fiktiven Musterrechnung. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus (Grundstück mit 500 qm Fläche, Baujahr 1980, Bodenrichtwert 300 Euro pro Quadratmeter) beträgt der Reinertrag 160.223 Euro und der abgezinste Immobilienwert 58.695 Euro. Das macht einen Grundsteuerwert von 218.918 Euro. Das ergibt einen Steuermessbetrag von 67,86 Euro (100 Prozent). In Kiel (Hebesatz derzeit 500 Prozent) würden 339,30 Euro Grundsteuer im Jahr fällig, in Laboe (390 Prozent) 264,65 Euro.

Grundlage der Modellrechnung ist die Grundsteuer B für Ein- und Zweifamilienhäuser. Bei gewerblichen Immobilien wird der Grundsteuerwert anders ermittelt. Das gilt auch für die Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Flächen).

Von Ulf Christen