﻿Strack-Zimmermann: „Aufgabe der Marine wächst, das wird für Kiel ein Gewinn sein“

Kiel. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sitzt kaum, da erzählt die 65-Jährige von ihrem Anruf bei Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Schleswig-Holsteins Landesbaubehörde müsse sich endlich um die Bundeswehr kümmern und Prioritäten setzen: Seit 13 Jahren würden die Kampfschwimmer auf eine Taucherhalle warten, derzeit müssten sie zum Training nach Hamburg fahren. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags lässt keinen Zweifel daran, dass das eine Zumutung sei. Zusammen mit der FDP-Bundestagsabgeordneten Gyde Jensen (33) war sie im Norden unterwegs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Strack-Zimmermann, noch vor 20 Jahren war Schleswig-Holstein Brückenkopf der Nato. Seitdem wurde ein Bundeswehr-Standort nach dem nächsten abgebaut. War das ein Fehler?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann: Das war ein gravierender Fehler. Europaweit sind nach 1990 die Armeen stark abgebaut worden, weil alle geglaubt haben, dass der Ost-West-Konflikt der Vergangenheit angehört. Dabei wurde völlig unterschätzt, dass die Autokraten auf der Welt keine Ruhe geben. Spätestens 2014, nach der Annexion der Krim und dem ersten russischen Angriff auf den Donbas, wurde deutlich, dass die Realität uns einholt. Und dennoch hat die Große Koalition diese sicherheitsrelevante Lage schlichtweg ignoriert.

Strack-Zimmermann: „Der Wehretat muss deutlich erhöht werden“

Im Sondervermögen der Bundeswehr stehen 100 Milliarden Euro zur Verfügung. Wie viel davon soll nach Schleswig-Holstein fließen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Strack-Zimmermann: So präzise lässt sich das nicht aufschlüsseln. Die Mittel aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen werden alle Teilstreitkräfte erreichen. Auch in die Marine wird deutlich mehr investiert werden. Das wird aber mit Blick auf die Zukunft nicht reichen. Der Wehretat muss in Zukunft deutlich erhöht werden, um die Bundeswehr wieder zu einer modernen Armee aufzubauen.

Welche Rolle kann Schleswig-Holstein bei der Verteidigung der Nato gegen Russland spielen?

Strack-Zimmermann: Die Ostsee spielt strategisch für unsere Sicherheit eine große Rolle. Finnland ist nun glücklicherweise auch Mitglied der Nato. Absehbar wird, hoffentlich nach der Wahl in der Türkei, auch Schweden der Nato beitreten. Die Grenze der Nato zu Russland ist seit dem 4. April damit doppelt so lang wie bisher. Damit kontrolliert die Nato die komplette Ostsee. Naturgemäß wächst damit auch die Aufgabe der Marine – übrigens auch auf den Weltmeeren in internationalen Einsätzen.

Das wertet Kiel also auf?

Strack-Zimmermann: Wenn in die Marine investiert wird, wird der Dienst für junge Leute attraktiver werden. Sie werden mit ihren Familien hier leben. Das wird für Kiel ein Gewinn sein. Dabei geht es nicht nur um die wachsende Kaufkraft, sondern auch um das gesellschaftliche Miteinander. Angehörige der Marine sind häufig auch im örtlichen Ehrenamt engagiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gyde Jensen (FDP): Günther muss Vorbereitung der Kommunen auf Ausbau der Bundeswehr zur Chefsache machen

Gyde Jensen: Für Städte wie Eckernförde ist das eine riesige Chance, aber eben auch eine große Herausforderung. Wenn ein Standort wachsen soll, muss man auch die Rahmenbedingungen mitdenken. Die Stadt Eckernförde hat kaum erschwinglichen Wohnraum. Ich sehe die Landesregierung hier in einer Bringschuld, die nötigen Vorbereitungen gemeinsam mit den Kommunen zu treffen. Es geht zum Beispiel um ausreichend Kita- und Schulplätze. Soldatinnen und Soldaten haben Familien, die häufig mitkommen. Ministerpräsident Günther muss es zur Chefsache machen, dass die Bundeswehrstandortgemeinden vorbereitet sind. Das muss zügig passieren.





Der Wehrtechnikkonzern Rheinmetall sucht für den Standort Kiel gerade 100 neue Mitarbeiter, wartet aber auf Aufträge. Welchen Einfluss sollte der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius üben?

Strack-Zimmermann: Die Probleme sind allseits bekannt. Jetzt muss endlich gehandelt werden. Herr Pistorius geht nun auch die Strukturen innerhalb der Bundeswehr an. Gut so! Die Industrie braucht unbedingt Planungssicherheit. Dazu gehören auch die Werften, sie wollen auch in der Zukunft Schiffe bauen. Wenn sie nämlich ihre vielen Fachkräfte erst einmal mangels Aufträgen entlassen haben, werden sie diese bei Bedarf nicht so schnell wiederbekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Können Sie sich vorstellen, gemeinsam mit Ihrem Parteifreund Wolfgang Kubicki im Flecktarnanzug zum Termin zu gehen?

Lesen Sie auch

Strack-Zimmermann: Die Frage erübrigt sich. Wir beide sind über 65 (lacht). Da ist laut Reglement Schluss mit Übungen.

Wie bewerten Sie, dass Kubicki von den Jungen Liberalen massive Kritik entgegenschlägt?

Strack-Zimmermann: Ich finde es klasse, dass die Chefin der Julis, Franziska Brandmann, deutliche Worte findet, wenn ihr was auf den Keks geht. Sie hat Courage, und die braucht auch eine Jugendorganisation. In der Politik kann man den Grill nämlich gar nicht früh genug anwerfen.Frank Behling und Christian Hiersemenzel