Strafanzeige gegen Kieler Uni // Gas-Lage im Deutschland

Wenn Tiere getötet werden, ist bei Tierschutz-Vereinen eine rote Linie überschritten. Zwei Organisationen haben nun Strafanzeige gegen die Kieler Uni gestellt. Wie der Fall gelagert ist, ist Thema in der „Post aus dem Newsroom“. Im Newsletter erfahren Sie auch, wie es um die Gas-Lage in Deutschland steht.

nicht immer, aber manchmal lösen unsere Berichte Reaktionen aus. So auch das Stück über Tausende ungeeignete Versuchstiere, die an der Uni Kiel getötet werden. Die Tötung an sich ist gängige Praxis in Laboren in Deutschland und der ganzen Welt. Zwei Tierschutz-Vereine sehen darin jedoch einen Straftatbestand erfüllt. Mit einer Strafanzeige gegen die CAU prangern die zwei Organisationen nun öffentlichkeitswirksam die Tötung von Tieren an. Mehr dazu erfahren Sie hier:

Was vermutlich nicht nur uns in der Redaktion aufhorchen lassen dürfte, sind mit Blick auf den Winter die Aussagen zur Gas-Lage in Deutschland. Mit einem ernst gemeinten Appell hatten sich am Mittwoch die Stadtwerke Kiel an die Bevölkerung gewandt. Engpässe werden befürchtet, im schlimmsten Szenario könnten Wohnungen kalt bleiben. Deshalb solle schon jetzt jeder Energie sparen. Dass sich die Gas-Lage in den nächsten Wochen noch deutlich verschärfen könnte, ist nicht auszuschließen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck befürchtet eine Blockade der Pipeline Nord Stream 1 durch Russland.

Tanja Scholz zeigt voller Stolz zusammen mit Ehemann Björn die fünf WM-Medaillen. © Quelle: Uwe Paesler

Von unten nach ganz oben: Bei der Para-Schwimm-WM trumpfte die für den PSV Neumünster startende Tanja Scholz, die seit einem Reitunfall vor zwei Jahren querschnittsgelähmt ist, mit fünf Medaillen auf. Die 38-jährige dreifache Mutter gewann Gold über 50m-, 100m- und 200m-Freistil. Wie sie ihrem Schicksal begegnet und die Tücken des Alltags meistert, erfahren Sie hier.

