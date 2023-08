﻿Endlich Strandwetter: Saison war für Strandkorbverleih und Gastronomie schwer

Strande/Kiel. Die Sonne knallt am Sonntagvormittag auf den Strandkorb von Familie Reigber in Strande. „Wir haben schon hier gefrühstückt“, erzählt Lisanne Reigber. „Es ist erst das zweite Mal in diesen Ferien, dass wir so einen richtig schönen ganzen Tag am Strand verbringen können.“ Die Kinder Stena und Finn waren schon baden. Jeannette Reigber hat eine Runde auf den Stand-up-Paddling-Board gedreht.

Seit Ende Juni war Schleswig-Holstein im Klammergriff von Wind und Regen. Ob Strandurlaub oder Wacken Open Air – Einheimische und Touristen gleichermaßen brauchten Optimismus und Gummistiefel, um sich diesen Sommer schönzureden. Erst jetzt im August scheint Petrus ein Einsehen zu haben – und der Norden durfte sich am Wochenende über die Rückkehr des Sommers mit über 24 Grad und Sonnenschein freuen.

„Das Kaiser“ in Strande: „Der Juli war sehr mühsam“

Reigbers haben ihren Strandkorb für die ganze Saison gemietet und möchten ihn nicht missen. „Selbst, wenn es ganz grau war, kam ja manchmal gegen 17 Uhr noch mal die Sonne raus. Dann haben wir hier zu Abend gegessen oder uns noch mit Freunden getroffen“, sagt Lisanne Reigber.

Für Strandkorbverleiher wie Georg Bauer vom Restaurant „Das Kaiser“ war es ein Glück, dass auch einige Urlauber mit ihrer Buchung gleich einen Strandkorb reserviert hatten und dann trotz durchwachsenen Wetters kamen. Denn die Tagesvermietung lief bei den vielen Regentagen kaum. „Der Juli war sehr mühsam. Auch im August sind wir noch weit entfernt vom Umsatz anderer Jahre“, so Bauer – auch weil das Restaurant mehr Tische auf der Terrasse als Innenplätze hat.

Normalerweise könnten sich die Betriebe im Juli und August Speck anlegen, den sie über den Winter brauchen. „Wir sind etwa 25 bis 30 Prozent hinten im Vergleich zum letzten Jahr.“ Von vergangenen Sommern sei er aber auch etwas verwöhnt gewesen. „Wir müssen jetzt das Beste daraus machen“, sagt Bauer.

Strandkorbverleiher: Verluste aus der Kernzeit lassen sich in Nachsaison kaum kompensieren

Laut Marcus Bade vom Landesverband der Strandkorbvermieter waren zwar der Mai und Juni schon ganz schön, die Kernzeit für die Branche sei aber die Sommerferienzeit im Juli und August. „Genau die ist ins Wasser gefallen.“ Bades Einzugsgebiet ist die Lübecker Bucht. „Was uns gefehlt hat, waren die Spontanurlauber und die Tagesgäste aus Hamburg, Niedersachsen oder dem schleswig-holsteinischen Umland.“

Zwar haben Bayern oder Baden-Württemberg noch Ferien bis Anfang September und es könnten noch ein paar gute spätsommerliche Wochenenden kommen. „Aber selbst, wenn wir eine Top-Nachsaison haben, lassen sich die Verluste aus der Kernzeit kaum kompensieren“, glaubt Bade.

Bei den Badegästen in Strande ist die Laune unterdessen bestens. Stefan Stockfisch steigt über eine Leiter ins Wasser. „Schwimmen stand für heute fest auf meiner Bucket-List“, sagt der Hamburger. „Einmal im Jahr gehe ich in die Ostsee und dieses Jahr habe ich das noch nicht geschafft. Das wird ja langsam Zeit.“

Auch der Falckensteiner Strand ist am Nachmittag dicht mit Handtüchern und Strandmuscheln belegt. Für Leonie (9), Benjamin (7) und Amelie (4) aus Felde ist es dieses Jahr erst der zweite Strandtag, mit ihrem Besuch von Marie (6) und Paul (4) aus Konstanz geht es jetzt die zweite Runde in die Förde. „Ein bisschen kalt ist das Wasser noch“, findet Leonie, dem Badespaß tut das aber keinen Abbruch. Ein paar Meter weiter buddelt Elin (7) fleißig einen Graben in den Sand, die übers Wochenende ihre Kieler Großeltern besucht. „Ich war schon eine Stunde im Wasser“, erzählt sie strahlend.

„Elefant am Strand“ in Falckenstein: Spaziergänger spielen als Kundschaft größere Rolle als Badegäste

Auch auf der Terrasse vom „Elefant am Strand“ herrscht gegen Mittag reger Betrieb, es gehen Teller voller Waffeln und Kuchen über den Tresen. Inhaber Jochen Lehmann blickt etwas positiver auf die Saison als sein Kollege aus Strande. „Unsere Kunden sind vor allem einheimische Spaziergänger, die hier zum Kaffeetrinken einkehren. Die Leute, die am Strand liegen, bringen sich oft selbst etwas mit.“ Deshalb sei das Café nicht so stark auf Badewetter angewiesen. „Dann ist es zwar trubeliger, aber wir haben durchaus schöne Tage im Frühling oder Herbst, die vom Umsatz her besser sind.“

Bernd Motschmann vom Strandkorbverleih Flunder in Hohwacht spricht von Einbußen von bis zu 30 Prozent. „Es waren einfach zu wenige Leute am Strand. Das heißt, wir haben auch weniger Eis und Getränke verkauft oder SUPs verliehen.“ Er blickt nun mit Hoffnung auf die nächsten Wochenenden.

„Die letzten sechs Wochen waren eine Katastrophe“, findet Manfred Mallon, Chef der Schwedeneck-Touristik. Bei den Strandkörben spricht er von einem Umsatzeinbruch von über 50 Prozent. Über die Hälfte seien zwar über die ganze Saison vermietet, aber rund 70 Körbe werden tageweise angeboten. „Bei elf Euro pro Tag ist das schon eine ganz schöne Summe, die fehlt.“

Zwar sei der Campingplatz gut gebucht gewesen, aber die Tagesbesucher aus Kiel und Co. seien beim Regenwetter weggeblieben. Folglich kam auch weniger Geld fürs Parken und Strandgebühren rein. „Wenn jetzt noch ein paar schöne Tage kommen, ist das gut. Aber das wird uns finanziell nicht mehr hochreißen.“

