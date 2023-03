﻿Straßenbau im Raum Kiel: Hier müssen Autofahrer 2023 Geduld aufbringen

Das Land Schleswig-Holstein investiert 2023 im Großraum Kiel Millionen in den Straßenbau. Für Autofahrer und Autofahrerinnen dürfte das an mancher Stelle zur Geduldsprobe werden.

Stolpe/Kiel. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat am Mittwoch das Bauprogramm für das Straßennetz im Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie rund um Plön, Bad Segeberg, Neumünster und Kiel vorgestellt. Bis zum Herbst 2023 sollen dort 57 Kilometer Straßen, knapp 43 Kilometer Radwege und fünf Brücken saniert werden. Insgesamt investiere das Land in dieser Region etwa 21 Millionen Euro.

„Ein solcher Betrag stand noch vor einigen Jahren gerade einmal für das gesamte Landesstraßennetz von 3700 Kilometern Länge zur Verfügung“, betonte Madsen bei einem Besuch in der Straßenmeisterei Stolpe. Dieses Jahr gebe man dagegen landesweit knapp 95 Millionen Euro für Straßen und Radwege aus.

Madsen bittet Autofahrer um Fairplay

Allerdings dürften die zahlreichen Baustellen den Menschen in der Region, aber auch vielen Pendlerinnen und Pendlern Einiges abverlangen. Der Minister bat um Geduld und Fairplay: „Die Menschen auf unseren Baustellen arbeiten bei Wind und Wetter – und dies ausdrücklich für uns alle.“ Autofahrerinnen und Autofahrer seien aufgerufen, auf die mobilen Teams größte Rücksicht zu nehmen.

Nach Angaben von Torsten Conradt, Chef des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr, enthält das erwähnte 21-Millionen-Euro-Paket insgesamt acht Sanierungsprojekte für Landesstraßen und fünf Instandsetzungen von Brücken. Der Rest entfällt auf zwei Bundes- und acht Kreisstraßen, für die der LBV in weiten Teilen ebenfalls zuständig ist.

Im Raum Kiel wird unter anderem an der L 48 zwischen Achterwehr und Landwehr gearbeitet, im Zuge der Holtenauer Hochbrücken-Instandsetzung die Straßendecke der B 503 erneuert, an der L50 bei Schönkirchen der Radweg zwischen der B 502 bis Probsteierhagen saniert und bei Klein Flintbek die Straßendecke der K 15 ausgetauscht. Weitere Vorhaben sind in diesem Jahr unter anderem zwischen Osdorf und Felm vorgesehen, zwischen Sophienhof und Schellhorn sowie an der B 76 am Kleinen Plöner See.

„Ich hoffe, dass wir das zur Verfügung stehende Geld weiterhin auf die Straße bekommen“, sagte Conradt. Grund sei der gravierende Fachkräftemangel in seiner Branche. Man suche Ingenieure, Techniker und Verwaltungsfachleute, aber auch Quer- und Wiedereinsteiger sowie Auszubildende und Interessenten für ein duales Studium.