﻿Straßenverkehr in SH: Senioren sind besonders auf zwei Rädern gefährdet

Nach einem historischen Tiefstand im Jahr 2021 hat es im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein wieder deutlich mehr Verkehrstote gegeben. Senioren bleiben im Straßenverkehr eine Risikogruppe. Sie wurden häufiger als Unfallverursacher verzeichnet. Selbst gefährdet sind sie besonders auf zwei Rädern.

Laut Verkehrssicherheitsbericht hat es 2022 in Schleswig-Holstein mehr Unfälle und Verkehrstote als im Vorjahr gegeben. In der Statistik finden sich immer mehr Unfälle unter Beteiligung von Radfahrerinnen und Radfahrern.

Kiel. Die Zahl der Verkehrstoten ist 2022 in Schleswig-Holstein im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Demnach kamen im vergangenen Jahr 102 Menschen im Straßenverkehr zu Tode. 2021 hatte es mit 77 Verkehrstoten noch einen historischen Tiefstand gegeben. Auch die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle stieg im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent auf 82 884. Dabei wurden insgesamt 14 569 Menschen verletzt, 1948 davon schwer. „Die Unfallzahlen nähern sich nun in vielen Bereichen wieder denen des vorpandemischen Jahres 2019 an“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag bei der Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichts.

Zu den Risikogruppen im Straßenverkehr zählen Kinder und Senioren. Letztere waren besonders auf Fahrrädern oder Pedelecs mit Elektroantrieb gefährdet. Knapp die Hälfte der Verunglückten in der Altersgruppe ab 65 Jahren (45,3 Prozent) war auf solchen unterwegs. Der insgesamt zunehmende Fahrradverkehr im Land zeigt sich auch in der Statistik: 5045 Unfälle unter Beteiligung von Radfahrerinnen und Radfahrern bedeuten die höchste Zahl in den vergangenen 15 Jahren.

Straßenverkehr SH: Alkoholkonsum ein großes Problem auf E-Rollern

Da auf den Straßen im Land auch immer mehr E-Roller unterwegs sind, steigen in diesem Bereich ebenfalls die Unfallzahlen. Führte die Statistik 2020 noch 92 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Rollern, waren es 2022 insgesamt 442. In knapp 70 Prozent der Fälle sind die E-Roller-Nutzer auch die Unfallverursacher. Mit fast 20 Prozent gehört Alkohol- oder Drogenkonsum zur zweithäufigsten Unfallursache. „Alkohol spielt hier eine große Rolle. Und die Dunkelziffer wird noch erheblich höher liegen“, sagte die Innenministerin.

Gemeinsam mit dem Leitenden Polizeidirektor Ralph Garschke rief sie alle Verkehrsteilnehmer zu einem besonnenen und rücksichtsvollen Verhalten auf. „Das wird auch zukünftig der bestimmende Erfolgsfaktor bleiben, unseren Verkehrsraum sicherer zu machen“, sagte Garschke.

Kinder in SH wieder häufiger an Unfällen beteiligt

So könnten auch Kinder am besten geschützt werden. Diese waren im vergangenen Jahr wieder häufiger an Unfällen beteiligt. Die Entwicklung nannte die Ministerin alarmierend. Zwar lag die Zahl im vergangenen Jahr noch unter der von 2019, stieg im Vergleich zu 2021 aber um 18,5 Prozent auf 1231. Bei schwer verletzten Kindern gab es eine Steigerung um 4,3 Prozent auf 108. Zwei Kinder starben im Straßenverkehr, eines mit dem Fahrrad und eines zu Fuß.

„Die Frühförderung zur Teilnahme am Straßenverkehr ist immens wichtig. Üben Sie mit Ihren Kindern den Schulweg und weisen Sie auf gefährliche Stellen hin“, sagte Sütterlin-Waack in Richtung der Eltern. Auffällig: Jedes vierte Kind, das mit dem Fahrrad verunglückte, verlor die Kontrolle ohne Fremdeinwirkung. Einen Effekt fehlender Verkehrserziehung durch die Corona-Pandemie oder einen generellen Rückgang der Fahrfähigkeiten bei Kindern könne man aber nicht erkennen, sagte Thomas Weißenberg, Leiter für verkehrspolizeiliche Angelegenheiten im Landespolizeiamt.