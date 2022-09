Streik bei Autokraft / Neuer Auftrag für Nobiskrug

Sie wollen mehr Lohn. Und sie wollen bessere Arbeitsbedingungen. Seit Montag streiken die Busfahrer von privaten Omnibusunternehmen in Schleswig-Holstein. Heute protestierten sie in Kiel. Weitere Themen des Tages: Ein Neubauauftrag für Nobiskrug und eine Brandstiftungsreihe.

der Frust bei Busfahrern im privaten Omnibusgewerbe in Schleswig-Holstein ist groß: Ihrer Meinung nach verdienen sie nicht genügend, hinzu komme der Stress am Arbeitsplatz. Die Gewerkschaft Verdi verhandelt deshalb mit den Busunternehmen im Land. Doch die Fronten sind verhärtet, die Verhandlungen blieben bislang ergebnislos. Nach zwei Streiktagen Anfang September streiken die Busfahrer nun erneut zwei Tage in Folge. Heute machten die Busfahrer außerdem bei einer Kundgebung in Kiel auf ihre Lage aufmerksam. Mein Kollege Tilmann Post war dabei.

Nach unruhigen Zeiten bei der Nobiskrug Werft in Rendsburg kommt von dort nun eine gute Nachricht: Das Unternehmen hat den Zuschlag für den Neubau einer Luxusjacht bekommen. 83 Meter lang. Mit einem besonderen Antrieb. Damit dürften die Werftarbeiter erst einmal gut beschäftigt sein. Mein Kollege Frank Behling kennt die Details:

Beunruhigend indes ist die Brandserie rund um die Rendsburger Landstraße in Kiel. Seit Anfang September häufen sich die Fälle. Zuletzt brannte es am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten zwölf Menschen und zwei Hunde nur über Leitern aus dem Gebäude gerettet werden. Wer im Zusammenhang mit dem Brand etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

Die Kaianlagen in Kiel müssen aus Gründen der Sicherheit auch in der Nacht ausgeleuchtet werden. © Quelle: Frank Behling

Während öffentliche Gebäude in Schleswig-Holstein nachts nicht mehr beleuchtet werden, bleibt es am Seehafen in Kiel hell. Selbst dann, wenn kein Schiff an der Pier liegt - und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Die Hintergründe und welche Premiere es am Ostuferhafen gab, erfahren Sie in den folgenden zwei Storys.

