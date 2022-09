Streik hoch zwei - Piloten und Busfahrer sind im Ausstand

Nichts geht mehr: Eine Passagiermaschine der Lufthansa steht auf dem Gelände des Flughafens Hamburg. Am Freitag sind die Lufthansa-Piloten in den Streik getreten.

Lufthansa-Piloten und Busfahrer werden selten in einem Atemzug genannt. Dabei sind ihre Berufsanforderungen durchaus vergleichbar. Beide Berufsgruppen sind im Transportgewerbe unterwegs. Beide tragen deshalb eine hohe Verantwortung, weil sie Menschen sicher von einem Ort zum anderen bringen. Blickt man hingegen auf die Bezahlung, dann enden die Gemeinsamkeiten. Lufthansa-Piloten gehörten zu den am besten bezahlten Fliegern und streichen im Schnitt sechsstellige Jahresbeträge ein. Angesichts der anspruchsvollen Ausbildung und der Belastung sei es ihnen gegönnt. Dass der Kampf um höhere Löhne und einen festen Inflationsausgleich auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen wird, ist dennoch nur schwer nachzuvollziehen.

Auch bei den Mitarbeitern im privaten Omnibusgewerbe geht es um mehr Geld. Die Dimensionen sind etwas andere. Verdi fordert eine Erhöhung der Tarife von 1,95 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten, weitere 1,95 Euro mehr für Werkstattmitarbeiter sowie die Übernahme des Jahresbeitrages einer Solidarkasse der Arbeitnehmerschaft. Vom Omnibusverband liegt ein Angebot auf dem Tisch, das unter anderem eine Lohnsteigerung in diesem Jahr um 8,5 Prozent vorsieht, womit zumindest die hohe Inflation ausgeglichen wäre.

Sollte man sich also lieber auf sich selbst verlassen, wenn man mobil bleiben möchte. Eine spannende Idee in diesem Zusammenhang ist und war der sogenannte X-Bus. Ein Elektrofahrzeug, über dessen Design man streiten könnte. Als Fahrzeug, das in Modularbauweise gefertigt wird, könnte es aber durchaus Furore machen - auch wenn es einige mit einem Lego-Auto vergleichen. Besonders spannend am X-Bus war der große Plan, dafür in Itzehoe eine Produktionsstätte zu schaffen. Doch dieser Traum ist ausgeträumt. Bleibt die Frage, wo das Vehikel nun gebaut werden soll.

Die Feuerwehren halfen, ausgebüxte Schweine wieder einzufangen. © Quelle: Feuerwehr Fuhlendorf

