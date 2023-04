﻿Das bedeutet der Bahnstreik am Freitag für Schleswig-Holstein

Ein großer Streik am Freitag, 21. April, legt am Vormittag große Teile des Verkehrs in Schleswig-Holstein lahm. Welche Züge in Schleswig-Holstein fallen aus und was ist mit den Bussen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum bundesweiten Bahnstreik.

Die Gewerkschaft EVG ruft für Freitag, 21. April, zum Warnstreik auf. Dadurch werden die Züge in Schleswig-Holstein am Vormittag nicht fahren.

Kiel. Die Gewerkschaft EVG hat für Freitag, 21. April, einen bundesweiten Bahn-Streik angekündigt. Gestreikt wird bis zum späten Vormittag. Große Teile des öffentlichen Verkehrs werden dadurch lahmgelegt, betroffen sind unter anderem der Fernverkehr der Deutschen Bahn und der ÖPNV. Welche Auswirkungen hat der Streik in Schleswig-Holstein für die Menschen der Region? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Streik in Schleswig-Holstein am Freitag.

Wann beginnt der bundesweite Streik?

Der bundesweite Bahnstreik soll in der Nacht vom Donnerstag zu Freitag (21.4.) um 3 Uhr beginnen und am Freitag um 11 Uhr enden.

Fallen Züge der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein wegen des Streiks am 21. April aus?

Die DB geht von massiven Auswirkungen des EVG-Streiks auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb aus. Davon betroffen sind sowohl Nahverkehr- als auch Fernverkehrszüge. Insbesondere der Fernverkehr dürfte am 21. April den ganzen Tag über weitgehend zum Erliegen kommen, weil die Züge am Morgen nicht auf die Strecke gebracht werden können. Aber auch im Regionalverkehr sind beim bundesweiten Streik am Freitag lange Wartezeiten, Ausfälle und Verspätungen vorprogrammiert. Klar ist laut Deutscher Bahn bereits jetzt, dass für die betroffenen Fahrgäste umfangreiche Kulanzregelungen vorgesehen sind.

Sind die Züge von Erixx und AKN vom Streik ebenfalls betroffen?

Davon ist auszugehen. Bereits beim Mega-Streik Ende März waren die Züge von Erixx und AKN in Schleswig-Holstein ausgefallen, obwohl zumindest bei Erixx selbst nicht gestreikt wurde. Weil aber in den Stellwerken der DB Netz AG gestreikt wurde, war ein Zugbetrieb trotzdem nicht möglich. Erixx möchte im Laufe des Mittwochs darüber informieren, was der Streik für Fahrgäste bedeutet.

Fahren die Busse in Schleswig-Holstein am 21. April?

Ja, die Busse in Schleswig-Holstein sind von dem Streik nicht betroffen.

Fahren die SFK-Schiffe in Kiel am 21. April?

Ja, auch die Fördefähren in Kiel fahren am 21. April nach Fahrplan.

Warum Streik? Was fordert die Gewerkschaft EVG?

Die Arbeitnehmervertreter fordern in den Verhandlungen mit der Branche für die Beschäftigten mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit rund 50 Eisenbahn-Unternehmen.