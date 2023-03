﻿Streik: Schleusen in Kiel und Brunsbüttel bleiben Freitag und Montag dicht

Kiel. Auf dem Nord-Ostsee-Kanal wird es am Freitag, 24. März, sehr ruhig. Ab 6 Uhr sind die Arbeiter und Angestellten der Schleusen und Betriebshöfe am Kanal von der Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Die Reeder wurden am Donnerstag von den beiden Schiffsmaklern Sartori & Berger sowie UCA United Canal Agency informiert. Der Streik soll laut Verdi-Sprecher Frank Schischefsky bis 22 Uhr andauern.

Von 6 bis 22 Uhr sollen in Brunsbüttel und Kiel keine Schiffe in den Kanal eingeschleust werden. Dies betrifft auch Segel- und Motorboote, die am Freitag in Kiel und Rendsburg aus den Winterlagern kommen und zu Wasser gelassen werden. Diese Boote können dann nicht aus dem Kanal in die Kieler Förde überführt werden. Schiffe, die bereits im Kanal sind, werden jedoch ausgeschleust.

Erst mit der Nachtschicht endet der Streik am Freitag

Um den Zulauf der Berufsschifffahrt zu steuern, wird ab 22 Uhr am Donnerstag die Zulaufsteuerung in Betrieb genommen. Dann bekommen Schiffe beim Eintreffen in der Kieler Förde oder der Elbmündung einen Warteplatz zugewiesen und werden dann je nach Verfügbarkeit in die Schleusen abgerufen. So sollen gefährliche Situationen durch treibende Schiffe oder Staus vermieden werden. Die Nachtschicht soll wieder den normalen Betrieb aufnehmen.

Da eine stürmische Wetterlage angesagt ist, wird mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet. Deshalb soll die Zahl der großen Schiffe auch mit Blick auf die Schlepper-Kapazitäten begrenzt werden.

Streik am Nord-Ostsee-Kanal: Auch Tunnel und Fähren können betroffen sein

Wie weit auch Fähren und Kanaltunnel vom Streik betroffen sein werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Viele Fähren werden von externen Dienstleistern betrieben, können aber bei technischen Problemen ausfallen. Da die technische Betreuung der Fähren von den Mitarbeitenden der Kanalverwaltung übernommen wird, kann es zu Ausfällen bei den Fähren kommen.

Auch beim Kanaltunnel in Rendsburg sind Behinderungen nicht ausgeschlossen, da die Betreuung ebenfalls Teil der Schifffahrtsverwaltung ist. Gewerkschaft und WSA haben aber nach eigenen Angaben einen Notfallbetrieb vereinbart, damit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in jedem Fall sicher durch den Tunnel kommen.

Und auch am Montag wird der Nord-Ostsee-Kanal Teil des großen Streiks sein. „Dann wird auch am Kanal gestreikt“, so Gewerkschaftssprecher Schischefsky. Details dazu liegen noch nicht vor.