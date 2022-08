Augenzeugen der bizarren Szene am Lütjenburger Markt glaubten an Filmaufnahmen, doch für das Opfer war die Gewalt brutale Realität: Am helllichten Vormittag zerrten zwei Räuber einen schwer verletzten Mann (54) in aller Öffentlichkeit an einem Strick um den Hals in die Sparkasse. Einer der Täter wird jetzt dauerhaft in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht.