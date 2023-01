﻿Bauernschlau oder kriminell? Oberlandesgericht prüft kuriosen Wind-Deal

Schleswig. Es ist legal und sogar politisch gewollt, dass Gemeinden von Windkraftanlagen finanziell profitieren. Für Kommunalpolitiker ist das aber nicht ohne Risiko. Nach einem jetzt veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) müssen sich zwei bauernschlaue Dorfbürgermeister vor dem Oberlandesgericht Schleswig wegen Bestechlichkeit verantworten, weil sie als Gegenleistung für den Weiterbetrieb alter Rotoren mehrere Tausend Euro für einen Schulverband rausgeschlagen hatten.

Der kuriose Fall begann vor zehn Jahren mit einem lukrativen Vertrag. Darin stimmten zwei schleswig-holsteinische Gemeinden (die der BGH nicht nennt) dem Bau von fünf neuen Windkraftanlagen unter der Bedingung zu, dass der Anlagenbetreiber zehn alte Windräder abreißt oder andernfalls für den Weiterbetrieb jeder Anlage 5000 Euro an den örtlichen Schulverband überweist.

Kurioser Wind-Deal in SH: Vereinbarung fliegt nach anonymem Hinweis auf

In den folgenden zwei Jahren wurden die neuen Anlagen errichtet, aber nur fünf Alt-Anlagen abgerissen. Nach neuen Verhandlungen über einen Änderungsvertrag einigten sich die ehrenamtlichen Bürgermeister, der Baufachmann des Amtes sowie zwei Vertreter der Betreibergesellschaft auf eine neue Vereinbarung: Der Schulverband sollte für jede Alt-Anlage 950 Euro je Monat erhalten, falls die Gemeindevertretungen dem Weiterbetrieb der Alt-Anlagen möglichst bis 2020 zustimmen.

Die Staatsanwaltschaft erfuhr durch einen anonymen Hinweis von dem Wind-Deal, nahm Ermittlungen auf und ordnete offenbar auch Hausdurchsuchungen an. Folge: Die Gemeindevertretungen annullierten vorsichtshalber ihre heiklen Beschlüsse auf Antrag der alarmierten Bürgermeister (gleichzeitig Gemeindevertreter). Zugleich, so der Vorwurf der Anklagebehörde, einigte man sich mit dem Anlagenbetreiber im Hinterzimmer auf eine „freiwillige“ Zahlung an den Schulverband. 2016 floss das erste Geld – in Höhe von 9500 Euro.

Geld statt Abriss: Generalstaatsanwalt sieht in der Vereinbarung ein unlauteres Geschäft

Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig, die für mögliche Korruptionsfälle von Mandatsträgern zuständig ist, kam zu dem Ergebnis, dass die Bürgermeister mit einem unlauteren Geschäft ihre Dienstpflichten verletzt und „einen „ungerechtfertigten Vorteil für einen Dritten“ (Schulverband) erwirkt hätten. Das Oberlandesgericht lehnte die Eröffnung des Prozesses zunächst allerdings ab, unter anderem mit dem Hinweis, dass der Gesetzgeber Zahlungen von Anlagenbetreibern an betroffene Gemeinden ausdrücklich wünsche.

Die Generalstaatsanwaltschaft blieb hart und bekam jetzt vor dem BGH in Karlsruhe Recht. Begründung: Die Zahlung an den Schulverband sei nicht aus freien Stücken vereinbart worden, sondern als Gegenleistung oder Entschädigung für den Weiterbetrieb der Alt-Rotoren.

Streit über Deal bei alten Windanlagen: OLG muss Prozess terminieren

Am Drücker ist damit das Oberlandesgericht. Es muss jetzt einen Termin für den Korruptionsprozess gegen die Bürgermeister und die Mitarbeiter der Windkraftgesellschaft festlegen und nach der Hauptverhandlung entscheiden, wo legale bauernschlaue Wind-Deals enden und kriminelle Korruption anfängt.

Auf der sicheren Seite sind Gemeinden, wenn sie sich auf die gesetzlich vorgesehenen Zahlungen beschränken. Dazu zählen die Gewerbesteuer – sie kann bei modernen Anlagen jährlich 40­000 Euro betragen – und seit 2021 eine freiwillige kommunale Abgabe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde für neue Anlagen.

