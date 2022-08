﻿Streit über Grundsteuer-Erklärung: Kieler Finanzministerium lehnt längere Frist ab

Baugrundstück gesucht, bekommen und zurückgegeben

Kehrtwende beim Neubau-Boom: Hohe Preise und Zinssätze führen zu einem Umdenken in Schleswig-Holstein. Künftige Bauherren geben die lang gesuchten Grundstücke zurück. Wie Banken die Lage auf dem Immobilienmarkt einschätzen und was heute sonst noch wichtig ist, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.