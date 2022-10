﻿Streit in SH über Grundsteuer eskaliert: Eigentümer planen Musterklage in Karlsruhe

Die Grundsteuerreform in Schleswig-Holstein bleibt ein Zankapfel. Der Eigentümerverband Haus & Grund plant eine Musterklage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der Verband ruft Grundstückseigentümer dazu auf, Einspruch gegen Feststellungsbescheide der Finanzämter einzulegen.

Alexander Blažek ist Vorsitzender des Eigentümerverbands Haus & Grund Schleswig-Holstein. Der Kieler Jurist kündigt an, gegen Schleswig-Holsteins Grundsteuermodell vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

Kiel. Der Streit um die Grundsteuerreform in Schleswig-Holstein erreicht die nächste Eskalationsstufe: Behörden und Gerichten im Land droht eine Welle aus Einsprüchen und möglicherweise auch Klagen. Der Eigentümerverband Haus & Grund ruft dazu auf, Widerspruch gegen die Feststellungsbescheide der Finanzämter einzulegen. Das in Schleswig-Holstein beschlossene Grundsteuermodell sei verfassungswidrig, meint Verbandschef Alexander Blažek.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kieler Jurist warnt Grundstückseigentümer davor, auf die Grundsteuerbescheide der Kommunen zu warten, die im Jahr 2025 zugestellt werden sollen. Erst dann stelle sich ja heraus, wie hoch die Grundsteuer für einzelne Grundstücke tatsächlich ist, so Blažek. Wer zu diesem Zeitpunkt noch dagegen angehen wolle, könne das Nachsehen haben, sollten Städte und Gemeinden sich darauf berufen, dass die Feststellungsbescheide längst rechtskräftig sind.

Streit über Grundsteuer: Erste Feststellungsbescheide in Schleswig-Holstein erstellt

Die Bescheide sollen nach Prüfung der Grundsteuer-Erklärungen durch die Finanzämter versendet werden. Rund eine halbe Million der 1,3 Millionen Eigentümer in Schleswig-Holstein haben ihre Erklärungen bislang eingereicht. Nach einer in der vergangenen Woche beschlossenen Fristverlängerung haben die übrigen nicht nur bis Ende Oktober, sondern nun noch bis Ende Januar 2023 Zeit dafür.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ersten Feststellungsbescheide sind offenbar schon erteilt worden. Blažek seien einige aus dem Kreis Pinneberg bekannt. Es wurden „bereits Bescheide in überschaubarer Anzahl erstellt“, bestätigt Svea Balzer vom Kieler Finanzministerium.

Lesen Sie auch

Das Problem laut Haus & Grund: „Der Feststellungsbescheid hat eine ausschlaggebende Wirkung für eine Zahlung, die aber erst 2025 aufläuft.“ Es bestehe die Gefahr, dass die Betroffenen dies nicht erkennen, später aber überrascht werden. „Haus & Grund empfiehlt allen Grundstückseigentümern, gegen den Feststellungsbescheid der Finanzämter fristwahrend Widerspruch zu erheben. Dafür bleibt nach Zugang des Bescheids nur ein Monat Zeit“, so Blažek.

Streit über Grundsteuer in SH: Knackpunkt sind die Bodenrichtwerte

Der Eigentümerverband bemängelt die „immensen Unterschiede bei den Bodenrichtwerten“, von denen die Höhe der Grundsteuer abhängig ist. Häufig unterscheiden sich diese Werte Blažek zufolge ohne erkennbaren Grund nicht nur zwischen direkt benachbarten Gemeinden, sondern in Städten auch in denselben Straßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Außerdem, so Blažek, sei es nicht gerecht, die aktuellen Bodenrichtwerte zugrunde zu legen. Die befänden sich wegen lange steigender Grundstückspreise auf einem hohen Niveau, obwohl die Preise inzwischen wieder fielen. Haus & Grund gehe aus mehreren Gründen davon aus, „dass das in Schleswig-Holstein gewählte Bundesmodell bei der Grundsteuer verfassungswidrig ist“.

Blažek erklärt, sein Verband sei „nicht nur bereit, Mitglieder per Musterklage zu unterstützen, sondern wir streben ein derartiges Musterverfahren an“ – vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das Finanzministerium von Monika Heinold (Grüne) will das nicht kommentieren. Kritik kommt vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. „Wir raten Bürgern ab, dem Aufruf zu folgen“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Thorsten Karstens.