﻿Niemannsweg 220 in Kiel: Steuerzahlerbund und Ministerium streiten über Prachtimmobilie

Nach Kritik des Steuerzahlerbundes wegen eklatanter Verschwendung öffentlicher Mittel wehrt sich das Kieler Finanzministerium: Die Prachtimmobilie am Niemannsweg 220 stehe nicht leer: Ein Teil werde von der IT-Abteilung genutzt. Der Steuerzahlerbund bewertet dieses Argument als Nebelkerze.

Landesimmobilie im Dornröschenschlaf: das in den 1930er-Jahren errichtete ehemalige Wehrbereichskommando am Niemannsweg.

Kiel. Ein Haus ohne Aufgabe? Nach massiver Kritik vom Bund der Steuerzahler wegen der teuren, aber weitgehend ungenutzten Immobilie am Kieler Niemannsweg 220 hat sich am Donnerstag das Finanzministerium zu Wort gemeldet. Das Haus mit seinen 10 000 Quadratmetern stehe mitnichten leer, sagte eine Sprecherin. Etwa 50 Prozent der Fläche würden vom Zentralen IT-Management (ZIT) des Landes genutzt. Anlass für einen Ortstermin.

Im großzügigen, aber verwaisten Eingangsbereich zum Bau aus den 1930er-Jahren ist es überraschend warm. Aus Sorge vor Feuchtigkeitsschäden hat das Landes-Gebäudemanagement (GMSH) eine Beheizung angeordnet. In den vergangenen Jahren empfing mancher Minister hier unten im Foyer schon mal Gäste, weil der Raum noch immer überraschend repräsentativ wirkt, Platz bietet und man zur Fördeseite auf eine geräumige Terrasse hinaustreten kann.

Nur ist vom gesellschaftlichen Glanz an diesem Oktobernachmittag, an dem draußen die Blätter fallen, höchstens noch etwas zu ahnen. Stattdessen riecht es im Gebäude nach Kunststoffböden, Reinigungsmitteln und Sterilium – in ungenutzten Räumen auch nach Kanalisation. Dies ist ein Haus, das auf einen zweiten Frühling wartet.

Streit über Haus im Niemannsweg 220: Im zweiten Stockwerk arbeiten IT-Mitarbeiter der Landesregierung

Das backsteinerne Prachtgebäude am Niemannsweg 220 war 1934/35 für das Luftkreiskommando gebaut worden. NS-Devotionalien sind längst verschwunden. Bevor es das Land 2014 erwarb, war hier das Wehrbereichskommando Küste der Bundeswehr angesiedelt. Das erste Stockwerk wird aufgrund von Brandschutz und bautechnischer Vorschriften seitdem nur noch selten genutzt. Dabei ist der Saal mit seinen etwa 160 Quadratmetern, der hohen Decke und den großen Fenstern für bis 120 Personen geeignet. Auch hier wird geheizt. Das ZIT nutzt ihn manchmal für Veranstaltungen, auch andere Ressorts der Staatskanzlei treffen sich hier ab und an.

Über ein schmaleres Treppenhaus gelangt man in den zweiten Stock mit seinen fünf riesigen Bullaugen. Hier sind in zwei Gebäudeflügeln 80 Beschäftigte aus dem ZIT untergebracht – für sie stehen 62 Einzelbüros sowie weitere Doppelzimmer und Sitzungsräume zur Verfügung, die Portale sind jeweils in wuchtiger 1930er-Jahre-Ästhetik (kunst)steinern gefasst. Wären alle an Bord, würde es schnell eng werden.

Streit über Nutzung von Haus im Niemannsweg 220: Viele Mitarbeiter sind längst wieder im Homeoffice

Eigentlich müsste an diesem Nachmittag der Geschäftsbetrieb brummen, müssten Arbeitskräfte hin- und herlaufen, Landesbedienstete sich über Akten beugen, Menschen am Kaffeeautomat ein Schwätzchen halten. Stattdessen ist es eigenartig still. Viele Landesmitarbeiter sind längst wieder im Homeoffice.

Immerhin herrscht unten im Erdgeschoss, wo auch 30 externe IT-Experten wie zum Beispiel vom Informations- und Kommunikationsdienstleister Dataport Poolbüros nutzen, so etwas wie Leben. Die neue Digital-Taskforce der Landesregierung trifft sich im 120 Quadratmeter großen Konferenzraum neben der stillgelegten Großküche zum Workshop. Es geht darum, Schleswig-Holstein in ein modernes Zeitalter zu transportieren – die Landesregierung betont stets, dass es ihr damit ernst ist. Wäre da nur nicht dieses Ambiente ...

„Wir haben eine Reihe von Liegenschaften, die fortlaufend modernisiert und auf Effizienz überprüft werden, und erstellen gerade ein neues Nutzungskonzept, um so flächensparend wie möglich zu arbeiten“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) den Kieler Nachrichten. Es gehe auch um den Sanierungsbedarf, Energieeffizienz und langfristige Kosteneffizienz.

In den obersten Landesbehörden in Kiel arbeiten rund 2800 Landesbedienstete. Allein in Kiel bewirtschaftet die GMSH 90 Liegenschaften, darunter auch Hochschulgebäude und die Justizvollzugsanstalt.

Schleswig-Holsteins Steuerzahlerbund erneuerte indes am Donnerstag seine Kritik. „Wenn das Land acht Jahre nach dem Kauf erst 50 Prozent der Liegenschaft nutzt, dann entspricht das nicht dem, was wir unter Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstehen“, sagte Geschäftsführer Rainer Kersten. „Aus unserer Sicht wirft das Finanzministerium mit Nebelkerzen, weil die zentrale IT das Gebäude nicht ausfüllt – und vor allem weil das Gebäude damit nicht saniert ist.“

Auf ein Nutzungskonzept der Landesregierung warteten die Menschen bis heute. „Natürlich ärgert uns dieser Vorgang“, sagte Kersten. „Das Land hat ein Gebäude gekauft, ohne zu wissen wofür.“ Zwischenzeitlich war ein Umzug der Staatskanzlei vom Düsternbrooker Weg an den Niemannsweg im Gespräch gewesen. Davon ist schon lange keine Rede mehr.