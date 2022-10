﻿Streit um Kettenverträge bei Lehrern in Schleswig-Holstein

Kettenverträge bei Lehrkräften in Schleswig-Holstein stehen in der Kritik.

Kiel. In der Diskussion über den Mangel an Lehrkräften in Schleswig-Holstein bahnt sich ein Streit um Kettenverträge im Schuldienst an. Die FDP-Fraktion wirft der Landesregierung Planlosigkeit in der Bildungspolitik vor und fordert, Lehrer ohne Referendariat nicht länger befristet anzustellen. Dennoch würden sie gebraucht und müssten in einem Sonderprogramm ausgebildet werden. Dem schließt sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an.

Hintergrund ist eine Kleine Anfrage, die die FDP an das Bildungsministerium gestellt hat. Aus der Antwort geht hervor, dass das Land immer wieder Lehrkräfte als Aushilfen befristet anstellt, um Ausfälle in den Kollegien zu kompensieren. Offenbar reihen sich solche Zeitverträge oft aneinander. Dabei handelt es sich häufig um Menschen, die kein Referendariat absolviert und damit die Lehrerausbildung noch nicht vollendet haben.

Lehrkräfte ohne zweites Staatsexamen an den Schulen Schleswig-Holsteins

Unklar ist, wie oft es dazu kommt. Das Bildungsministerium kann keine Zahl nennen und verweist auf eine Softwareumstellung in der Personalverwaltung. „Das Bildungsministerium ist bei der Besetzung von Lehrerstellen erstaunlich planlos unterwegs“, kritisiert FDP-Fraktionsvorsitzender Christopher Vogt. „Nicht nur, dass das Land Lehrkräfte ohne zweites Staatsexamen beschäftigt, sondern es weiß noch nicht mal, wie viele es sind“, so Vogt weiter. „Die Praxis der Kettenverträge an den Schulen muss beendet werden.“

Hinzu komme, dass immer wieder gerichtliche Verfahren von betroffenen Lehrern angestrengt werden, die ihre ständige Befristung als nicht rechtens erachten. Laut Bildungsministerium hatte es im laufenden Jahr bislang mit 17 Befristungskontrollklageverfahren zu tun, 2021 mit 15. Laut Vogt ist das nur die Spitze des Eisbergs. Meist werde ein Vergleich angestrengt, der eine Entfristung zur Folge hat. Somit werden nicht fertig ausgebildete Lehrer unbefristet eingestellt. Das mache „deutlich, dass die Praxis der Kettenverträge mehr als zweifelhaft ist“.

FDP kritisiert: Lehrermangel wird nicht behoben

Das sieht das Bildungsministerium nicht so. Der Abschluss mehrerer befristeter Verträge sei nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zulässig. „Vertretungsverträge sind damit ein Instrument zur Sicherung der Unterrichtsversorgung“, so Sprecherin Beate Hinse. Christopher Vogt sieht hingegen nur Verlierer: „Zum einen das Land, das händeringend motivierte und gut ausgebildete Lehrkräfte sucht und zum anderen die Lehrkräfte, die frustriert in unsicheren Zeitverträgen festhängen.“

Das gehe am grundsätzlichen Problem des Lehrermangels vorbei. „Anstatt die Attraktivität des Lehrerberufs effektiv zu fördern, vergrault das Land auch noch die Lehrkräfte, die als Aushilfen dafür sorgen, dass überhaupt Unterricht stattfinden kann“, so der Fraktionsvorsitzende. Er schlägt ein Sonderprogramm vor, in dem die betroffenen Lehrkräfte geschult werden, damit sie „regulär und entfristet“ an den Schulen eingesetzt werden können. Laut GEW Schleswig-Holstein könne damit die Spitze des Lehrkräftemangels zumindest abgefangen werden. Eine Dauerlösung dürfe das allerdings nicht sein, so Geschäftsführer Bernd Schauer.