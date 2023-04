﻿Ex-NDR-Journalist setzt sich vor Gericht gegen Kieler Uni durch

Schleswig. Der frühere NDR-Journalist Patrik Baab hat sich im Streit mit der Kieler Universität durchgesetzt. Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat am Dienstag den Widerruf seines zunächst für das Wintersemester 2022/2023 erteilten Lehrauftrages durch die Uni für rechtswidrig erklärt.

Anlass der Auseinandersetzung ist eine Reise des Reporters in die Ukraine im Herbst 2022, als dort gerade die russischen Scheinreferenden abgehalten wurden. Baab nahm dort unter anderem an einer Pressekonferenz mit russischen Medien teil und wurde später als „Wahlbeobachter“ tituliert. Diese Rolle brachte ihm den Vorwurf ein, er habe dem russischen Vorgehen den Anschein der Legitimität verliehen. Baab selbst bestreitet das.

Kieler Uni distanzierte sich von Baab und entzog ihm den Lehrauftrag

Dennoch distanzierte sich die Kieler Universität von ihm und entzog ihm seinen Lehrauftrag, wogegen Baab nun gerichtlich vorging. Die Richter gaben ihm recht. Die Abwägung der grundrechtlich geschützten Positionen von Kläger und Universität sei nicht rechtmäßig erfolgt, hieß es. Und: Zugunsten des Klägers sei zu berücksichtigen, dass die Hintergründe seines Besuchs in der Ukraine vor der Entscheidung der Uni „nicht vollumfänglich aufgeklärt worden seien“. Auch in einem weiteren Punkt setzte sich Baab durch. Die Universität darf ihre kritische Stellungnahme auf ihrer Homepage nicht weiter verbreiten. Die verkürzte Darstellung führe dazu, dass dem Kläger eine Reiseintention durch die Öffentlichkeit unterstellt würde, die so nicht zugrunde gelegt werden könne, argumentierte das Gericht.

Die schriftlichen Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.